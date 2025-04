Así es Alejandro Garnacho, el chaval de Arroyomolinos que es campeón con Argentina y amenaza al Athletic

Carlos Nieto Miércoles, 30 de abril 2025, 00:44 Comenta Compartir

A la selección española de Nico Williams y Lamine Yamal podría haberse unido otro extremo eléctrico con desborde, olfato goleador y amante de jugar en la banda opuesta para buscar opciones por el medio. A Luis de la Fuente le hubiese encantado que Alejandro Garnacho, nacido en Madrid en 2004, hubiese defendido la camiseta de La Roja. Sin embargo, el origen argentino de su madre le llevó a defender a la Albiceleste, con la que ya ha conquistado la Copa América del pasado verano. El joven talento es uno de los futbolistas más regulares del Manchester United –ha disputado 52 de 53 partidos, más que nadie– y este jueves (21 horas) se estrenará en San Mamés.

Al detalle El DNI. Nació el 1 de julio de 2004 en Arroyomolinos, Madrid.

Trayectoria. Getafe (2012-15), Atlético (2015-20), Manchester United (desde 2020).

Palmarés. Copa América 2024, FA CUP 2024, Copa de la Liga 2023. Premio Puskas 2024.

Selección. Internacional español sub'18, se decantó por Argentina, el país de su madre.

La historia estuvo cerca de cambiar. Garnacho disputó tres partidos con la sub'18 española a las órdenes de Pablo Amo, mano derecha del actual seleccionador hasta que en febrero firmó por el Al-Arabi catarí. Fue a finales de 2021, un año después de fichar por el juvenil británico. Entonces, el United arrebató al Atlético un talento fogueado en el sur de la capital.

«En los estudios iba regular, aunque aprobaba», recuerdan en el canal de YouTube del periodista Rodrigo Fáez compañeros de colegio de Garnacho, que creció en Arroyomolinos, un pueblo de 35.000 habitantes a 25 kilómetros de Madrid. Aquel habilidoso chaval no tardó en llamar la atención del Getafe, con el que se formó entre 2012 y 2015. «Tenía características físicas, técnicas y mentales que dejaban clara su diferencia con los demás. Es un jugador de esos que siempre quieres tener en tu equipo y a los que no quieres enfrentarte por su carácter supercompetitivo», valoró en 'Marca' Antonio Mellado, quien dirigió en la cantera azulona a 'El Bichito', que toma su apodo de Cristiano Ronaldo. Muchos no olvidan un 'hat trick' que anotó a los trece años en la Íscar Cup, donde que llevó al Getafe hasta el cuarto puesto.

Garnacho, que en verano cumplirá 21 años, ya es centenario con un Manchester United en el que lo juega todo. Debutó en 2022, siendo menor de edad, con Ralf Rangnick en el banquillo y el astro portugués como compañero en la delantera. A la temporada siguiente, en noviembre, se estrenó como goleador en Anoeta en la fase de grupos de la Europa League para convertirse en el anotador más joven en competición continental con los 'Diablos Rojos'. Una lesión de tobillo frenaría su progresión, pero acabó siendo importante con Erik Ten Hag. El curso pasado terminó por explotar. Alcanzó la decena de goles, misma cota que en la actual, y vio puerta en Champions.

De Mascherano a Scaloni

En paralelo, Lionel Scaloni le dio la alternativa en la Albiceleste después de pasar por la sub'20 de Javier Mascherano. Con Argentina se estrenó a finales de 2023 y desde entonces ha participado en ocho partidos con apenas 270 minutos, solo 100 de ellos en partido oficial. La demoledora línea de ataque de la campeona del mundo (Messi, Lautaro, Julián...) le impide ser protagonista, pero aún así fue uno de los convocados para la Copa América del pasado verano, otro torneo que acabó en las vitrinas de la AFA.

Aunque es el quinto en minutos, ningún otro futbolista ha jugado más partidos (52) con los 'reds'

Garnacho nunca ha vivido en Argentina y su deje madrileño le delata por más que el chico intente forzar el acento de los 'pibes', pero ya ha ingresado en la historia de su país, al que promete liderar la próxima década. Ya ha repartido una asistencia, ante Chile en la liguilla sudamericana para el Mundial 2026, mientras ansía cantar su primer gol. Con el United ya contabiliza 25 tantos y 21 pases de gol en 135 duelos.