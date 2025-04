El importante mensaje de la UEFA sobre las entradas para la final de la Europa League en San Mamés

A.M. Martes, 29 de abril 2025, 09:33 | Actualizado 09:50h. Comenta Compartir

La UEFA ha comenzado a enviar un correo electrónico a aquellos que solicitaron entradas para la final de la Europa League en San Mamés. La asociación de fútbol europeo se puso en contacto este lunes 28 de abril con parte de los interesados y les comunicó si habían sido agraciados en el sorteo.

La comunicación se hizo en inglés y los desafortunados recibieron un correo electrónico con el asunto titulado 'your ticket application was not successful' (tu solicitud de entrada no ha sido agraciada). En cambio, los que tuvieron más suerte recibieron un mensaje de felicitación: «Good news! Your ticket application was successful (Buenas noticias. Su solicitud de entrada ha sido agraciada)».

Estos últimos deberán abonar las entradas a través de su perfil creado en la página oficial de la UEFA o desde el link que la propia entidad adjunta en el correo electrónico en cuestión, bajo el lema 'pay now' (paga ahora). El plazo finaliza el jueves 1 de mayo a las 14 horas. A partir de ese momento, las entradas volverán a manos de la UEFA y pasarán a otra persona.

También cabe la posibilidad de que muchos no hayan recibido el correo electrónico de la UEFA. Aquellos que solicitaron los tickets como aficionados de algún equipo semifinalista -por ejemplo, el Athletic- deberán esperar a que concluya la semifinal para conocer su suerte.