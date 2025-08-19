Morante de la Puebla no toreará el viernes en Bilbao

El reencuentro que todo el mundo estaba esperando no se producirá. Morante de la Puebla no toreará finalmente el viernes en Bilbao al no recuperarse ... de las graves lesiones sufridas el pasado 10 de agosto en la plaza de Pontevedra. El diestro recibió una cornada de 10 centímetros en el muslo derecho mientras lidiaba un toro de Garcigrande.

La herida con dos trayectorias afectó al tejido subcutáneo, la fascia muscular y provocó un desgarro del abductor mayor. El diestro de La Puebla del Río fue intervenido en la enfermería de la plaza y recibió el alta hospitalaria el pasado día 11. Esta situación alimentó las esperanzas de que Morante llegara a tiempo a Vista Alegre, pero finalmente esa posibilidad se ha desvanecido.

Morante se estaba marcando un temporadón de época. La afición bilbaína había reventado las taquillas. Iba a compartir tarde con Alejandro Talavante y Borja Jiménez. El pasado 8 de junio había salido por primera vez a hombros de la Puerta Grande de Las Ventas.

Morante de la Puebla visitó a finales de julio la plaza de Vista Alegre con la mirada puesta en su «esperado regreso» a las Corridas Generales. El torero sevillano de La Puebla del Río hizo un hueco en su agenda apretada antes de lidiar en Azpeitia.

Durante su paseo por el botxo, Morante, el más artístico del escalafón actual, recordó con emoción su «inolvidable» faena al toro 'Cacareo', el cuarto de un interesantísimo encierro de Núñez del Cuvillo, en la Semana Grande de 2011, un momento que permanece grabado todavía en la memoria de la afición bilbaína.

Su visita no solo fue un guiño al pasado, sino también «una declaración silenciosa de intenciones». Morante paseó por Bilbao con el «alma afinada», dispuesto a reencontrarse con una afición que valora lo auténtico y lo irrepetible. Algo que tendrá que esperar.