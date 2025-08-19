El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Morante de la Puebla no toreará el viernes en Bilbao

El diestro sevillano no se ha recuperado de las lesiones sufridas el pasado día 10 en la plaza de Pontevedra

Luis Gómez

Luis Gómez

Martes, 19 de agosto 2025, 11:59

El reencuentro que todo el mundo estaba esperando no se producirá. Morante de la Puebla no toreará finalmente el viernes en Bilbao al no recuperarse ... de las graves lesiones sufridas el pasado 10 de agosto en la plaza de Pontevedra. El diestro recibió una cornada de 10 centímetros en el muslo derecho mientras lidiaba un toro de Garcigrande.

