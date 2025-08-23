«Me han organizado tan bien la semana... ¡Igual me llevo a los de protocolo a casa!»

Apenas hay tiempo ni para pestañear. ¡Chas, chas, chas! Aún suenan los clicks de decenas de cámaras y hay gente esperando para sacarse una foto, ... pero a Francis Díez y Olatz Agirre ya se los llevan colgados del brazo. «¡Que no llegamos al siguiente acto!». Por el camino Francis, vocalista de Doctor Deseo, bebe un café que le acaban de traer y Olatz, comparsera de Txori Barrote, no deja de saludar.

Olatz confiesa que está abrumada y que la realidad supera las expectativas. «Está siendo todo mucho mejor de lo que esperaba, no me imaginaba todo el cariño que te da la gente». Francis, en cambio, se ha dejado sorprender: «Yo no esperaba nada, tengo la capacidad de no pensar nada». ¿Por qué? «Si lo piensas, te agobias de todo lo que te viene encima, si estarás a la altura... Pero una vez te metes, hay tanta gente que trabaja tantísimo para que todo salga bien que te contagia una energía de la leche», cuenta, mientras apura un trago y un poco de jamón, en uno de los pocos recesos.

El pregonero y la txupinera son los auténticos reyes de Aste Nagusia. Tienen una agenda frenética en la que se mezclan actos institucionales, comidas populares, homenajes a personalidades de las fiestas, entregas de premios... ¿Lo bueno? Que va todo de carril gracias al trabajo impresionante de la gente de protocolo. «Cuando acabe esto, voy a tener que llamarles para que me organicen la vida», bromea Francis. «Les voy a echar en falta». Y no es ninguna exageración. Los de protocolo son una guardia pretoriana que velan por que no les saquen fotos sin sombrero o txapela, o por que ella salga siempre a la izquierda de él.

Ampliar Francis Díez y Olatz Agirre pasan frente a Marijaia durante un acto de homenaje a la ikurriña. Jordi Alemany

Su papel protagonista les ha llevado a codearse con el ámbito político y representantes de la sociedad vizcaína. «Es algo que me divierte muchísimo», reconoce el pregonero. «Te pones en el papel y cabe todo, incluso cosas que de normal ni se te ocurrirían». Y apunta la txupinera: «En el plano institucional sí echo en falta algo más de humor». Por algo estamos en fiestas.

De la mano, como dice la canción, han quemado Bilbao esta semana, lo que les ha llevado a pasar muchas horas juntos. Ya son casi íntimos. «Es fácil estar con esta mujer», apunta Francis. «Soy una persona muy envidiada por pasar tanto tiempo con el cantante de Doctor Deseo», se ríe Olatz. «Como personaje seguirá siendo mi ídolo, pero como persona le estoy cogiendo mucho cariño». A lo que el aludido, entre trago y bocado, contesta con su guasa habitual. «No tienes ni idea de lo que estás diciendo».