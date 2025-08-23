El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Francis Díez brinda a cámara mientras comparte con Olatz Agirre un pequeño descanso en medio de una jornada maratoniana. Jordi Alemany

«Me han organizado tan bien la semana... ¡Igual me llevo a los de protocolo a casa!»

Francis Díez y Olatz Agirre, pregonero y txupinera, están abrumados por el cariño recibido: «Es impresionante»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:36

Apenas hay tiempo ni para pestañear. ¡Chas, chas, chas! Aún suenan los clicks de decenas de cámaras y hay gente esperando para sacarse una foto, ... pero a Francis Díez y Olatz Agirre ya se los llevan colgados del brazo. «¡Que no llegamos al siguiente acto!». Por el camino Francis, vocalista de Doctor Deseo, bebe un café que le acaban de traer y Olatz, comparsera de Txori Barrote, no deja de saludar.

