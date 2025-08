Leticia Sabater: «He tenido muchísimos rolletes vascos»

Leire Moro Jueves, 7 de agosto 2025, 01:14 Comenta Compartir

Desde que empezó a trabajar en televisión con 20 años, Leticia Sabater no ha dejado de trabajar ni un solo día de su vida. Se estrenó como azafata de 'Un, dos, tres...' en la televisión pública, pasó a ser una de las 'chicas de Hermida' y después presentó más de una decena de programas, entre los que estaba el formato 'Con mucha marcha'. Y todo esto lo compaginó con una carrera musical. Su primer sencillo, 'Tu vecina favorita' (1991), llegó a ser el número 14 de la lista de 'Los 40 Principales«.

En su abultado currículum también se puede encontrar su etapa como actriz y no solo en la televisión. Ha participado en varias obras teatrales como 'Mejor en octubre', con Arturo Fernández, 'Sexo en Nueva York' o 'Fronze'. También ha hecho apariciones en la gran pantalla. En 2007, Leticia apareció en 'Las 13 rosas'.

Tras su paso por multitud de 'reality shows', como 'La selva de los famosos', 'Expedición imposible' o 'Supervivientes', en 2016 su carrera musical se viraliza con un tema sorprendente: 'La salchipapa', que en principio no tuvo una buena acogida, pero que se convirtió en hit del verano tras un malentendido con Lalachus en Twitter.

Desde ese momento, el espectáculo de Leticia Sabater se ha convertido en un imprescindible en las fiestas patronales, no solo de los pueblos, sino también de las grandes capitales. Solo hay que ver su agenda; esta temporada la cantante catalana tiene más de 200 citas con su público por toda España.

Una de esas citas es en Bilbao el día 19. Aste Nagusia es una parada fija en su gira desde hace algunos años. Esta será su cuarta puesta en escena consecutiva en las txosnas durante la Semana Grande. Y es que su relación con el público vasco es muy especial.

-¿Qué tiene la villa de Bilbao que le hace volver cada año?

-Te voy a decir una cosa. Bilbao y yo tenemos una conexión brutal. Cómo será que cuando estoy en conciertos fuera, pero a menos de dos horas de la ciudad, el público está lleno de vascos. Así que poder verlos en su tierra es maravilloso para mí. Porque de verdad siento que mi conexión con vosotros es brutal. Una de las noches más maravillosas de mi vida como artista fue en Bilbao, en la txosna de Pimpilinpausa. Porque cuando salí, se había desnudado un hombre completamente y estaba moviendo el pene en forma de aspa subido a una farola. Te puedes imaginar, no me lo podía creer, me entró la risa. Hasta que vino la policía y le dijo: «Oiga, caballero, que esto no es un concierto nudista».

-¿Cómo se siente cuando está aquí?

-Me encuentro como en casa, es una cosa especial. Me encanta todo; el País Vasco lo hacen los vascos. Una de las últimas cosas que me dijo mi madre antes de fallecer fue: «Leticia, los mejores los vascos». Esa fue su frase final, así que imagínate.

-¿Qué diferencia al público bilbaíno del resto?

-En cualquier sitio el público es maravilloso. Pero en Bilbao la gente sabe pasárselo muy bien y desmelenarse en una fiesta y, a su vez, es un público superrespetuoso y supereducado, algo que siempre me ha llamado la atención. Se nota que aquí hay matriarcado; los chicos vascos son especialmente respetuosos, se nota muchísimo. Cada movimiento está pensado para que en unos momentos se luzca el público, en otros momentos que me luzca yo y en otros que sean momentos espontáneos donde la gente se divierta y se ría. Y, de alguna manera, no tiene nada que ver un concierto en Bilbao con un concierto en Zamora o con un concierto en Aragón.

-No le voy a preguntar si ha encontrado a un vasco, como le recomendó su madre, pero ¿algún vasco le ha buscado a usted?

-Si, a mí me encanta ir a Las Arenas (Getxo), voy desde que era muy joven y he tenido muchos rolletes vascos desde que tenía 18 años. Novio formal no he tenido nunca. ¿Qué me gustaría tenerlo? Sí, me gustaría. Lo que pasa es que tengo poco tiempo, estoy solo dos o tres días y un novio no se hace en tres o cuatro días. Pero estoy convencida de que si yo viviera en Bilbao tendría un novio vasco.

-¿Qué se puede esperar de Leticia Sabater esta Aste Nagusia?

-Podéis esperar mucha diversión, podéis esperar un nuevo concierto. Yo cada año voy cambiando el repertorio, así que cada año es diferente el espectáculo. En este caso se llama 'Salchipapa Party'. Será hora y media de espectáculo, cantando mis temazos más conocidos, otros de los 80 y 90, diferentes a los del año pasado, y otros actuales. Todo diferente al de los otros años.

-¿Para qué público son sus espectáculos?

-Es un concierto diferente, con coreografías diferentes, un espectáculo donde se mezclarán todas las generaciones, un concierto donde todo el mundo se lo pasa bien, a cualquier edad, porque hay temazos para todos, conocidos por todos, y que han sido o son un éxito actual, de manera que todo el mundo lo podrá cantar y bailar absolutamente todo.

-Algo que le caracteriza es que es una mujer con mucho sentido del humor. ¿Este humor es para usted un arma o un escudo?

-Yo creo que el sentido del humor lo debería tener todo el mundo, porque de alguna manera el humor te hace relativizar las cosas. En un momento dado puede ser un escudo y en otro un arma, ¿entiendes? Es importante tenerlo en la vida porque, al final, todos somos humanos y hacemos cosas bien y otras veces las hacemos mal. Todos, absolutamente todos, cada uno en su nivel, pero todos, ¿sabes? Entonces, digamos que el sentido del humor te hace digerir de una manera mejor cuando haces algo mal, y poder sobreponerte mucho antes.

Este año Leticia Sabater repetirá en la txosna Bilbaogay&less. Lo hará la noche del 19 de agosto a las 20.30. Y por cuarto año consecutivo seguro que se convierte en una de las citas más divertidas y comentadas de Aste Nagusia.