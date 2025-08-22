El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo

El arrestado había perseguido a la víctima a la que había conocido horas antes

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:06

La Ertzaintza ha detenido a un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» este jueves por la noche en plena calle en ... Bilbao. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, los hechos se produjeron en el Casco Viejo. A través de diversos testimonios, los agentes han sido informados de que el supuesto agresor había conocido horas antes a la mujer y en una calle de la parte vieja de la villa se había abalanzado sobre ella y, de «manera violenta», le había realizado «tocamientos en zonas íntimas», incurriendo en un presunto delito de agresión sexual.

