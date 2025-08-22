Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo

La Ertzaintza ha detenido a un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» este jueves por la noche en plena calle en ... Bilbao. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, los hechos se produjeron en el Casco Viejo. A través de diversos testimonios, los agentes han sido informados de que el supuesto agresor había conocido horas antes a la mujer y en una calle de la parte vieja de la villa se había abalanzado sobre ella y, de «manera violenta», le había realizado «tocamientos en zonas íntimas», incurriendo en un presunto delito de agresión sexual.

Después, el arrestado habría seguido a la víctima desde el Casco Viejo hasta un bar de Bilbao La Vieja. Patrullas de Protección Ciudadana de la Ertzaintza recibieron un aviso sobre las 22:45 horas para dirigirse hacia el citado local hostelero, donde, según testigos, un hombre intentaba agredir a una clienta. En ese momento, los agentes interceptaron al hombre para esclarecer lo que había ocurrido y proceder a su detención.

Aunque se trata de una agresión fuera del recinto festivo, el alcalde Juan Mari Aburto la ha desvelado en el avance del balance policial de la séptima noche de Aste Nagusia en una entrevista en Radio Euskadi.

La víctima ha sido trasladada al Hospital de Basurto para ser atendida, mientras que el presunto autor ha sido detenido por la Ertzaintza y trasladado a dependencias de la Ertzain-etxea de Bilbao. Al finalizar las diligencias policiales, el arrestado será puesto a disposición judicial.