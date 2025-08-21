El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alejo hizo de la juventud y el dinero «un arma de destrucción masiva». D. Chriss
Alejo Stivel | Cantante y productor

«Consumí drogas de todo tipo y colores»

El fundador de Tequila tocará mañana temas antiguos de la histórica banda y actuales. «Tengo todavía la cabeza sobre los hombros», se felicita

Luis Gómez

Luis Gómez

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:47

Voz y fundador de Tequila. Alejo va a tocar mañana en La Pérgola de Bilbao, que convertirá en la plaza de un pueblo grande, un ... rock and roll. Igual que hizo al llegar a España. Regresa a los escenarios y publica 'Yo debería estar muerto', donde explica que estuvo a un paso de la muerte de tantas drogas como tomaron él y sus compañeros de la mítica banda.

