«Consumí drogas de todo tipo y colores»

Voz y fundador de Tequila. Alejo va a tocar mañana en La Pérgola de Bilbao, que convertirá en la plaza de un pueblo grande, un ... rock and roll. Igual que hizo al llegar a España. Regresa a los escenarios y publica 'Yo debería estar muerto', donde explica que estuvo a un paso de la muerte de tantas drogas como tomaron él y sus compañeros de la mítica banda.

- Tras dos décadas ausente, vuelve a subirse a los escenarios. ¿Sabrá la gente quién es?

- Algunos lo saben y otros no. También los hay que les suena mi nombre, pero confiesan 'no sé bien quién es'.

- ¿Le gusta la España de hoy?

- Me encanta. Conozco muchos países, viajo mucho, tengo muchos amigos repartidos por el mundo.... Y España es, sin duda, el lugar más agradable para vivir.

- ¿Mejor que la España que conoció a finales de los 70?

- ¡Por supuesto! Aquella era, casi te diría, subdesarrollada. Se acababa de salir de la dictadura hacía muy poco y aún no estaba consolidada la democracia. Vino el 23-F y no sabíamos dónde escondernos y si volveríamos al ostracismo. Era muy divertido porque había mucha marcha. También un lugar menos seguro.

- Usted y los demás 'tequilas' eran muy jóvenes y se comían el mundo.

- Sí, bueno, de joven te comes el mundo y de mayor tienes que hacer la digestión. Es un buen título, te diría yo.

- Eran los reyes del día... ¿y de la noche?

- Por supuesto. Como canto en 'Yo era un animal', noches sin dormir, días sin dormir, noches sin soñar. No se paraba, no había un minuto de tregua.

- ¿Se les fue la cabeza?

- Bueno, la verdad es que yo me la toco y la tengo en el mismo sitio que siempre. Puede que en algún momento se haya escapado un poquito, pero está todavía sobre los hombros.

- ¿Convirtieron la juventud y el dinero en un «arma de destrucción masiva»?

- Es una manera de decir. Si no sabes cómo gestionarlo puede ser un arma de destrucción masiva que puede acabar contigo y con los que están a tu alrededor.

- ¿Las drogas hicieron estragos?

- Bueno, mira dónde me lo estás preguntando. Yo creo que una de las zonas de España donde más estragos hizo fue el País Vasco.

- Consumió muchas?

- Sí, todas las posibles.

- ¿De todo tipo?

- Sí. De todo tipo y colores.

- ¿En tres años pulió toda la pasta ganada, que era muchísima?

- Sí, como digo en el libro, me pulí un par de pisos de tres dormitorios con salón, cocina y garaje y piscina abajo.

- Pero se salvó de la quema.

- Sí, lo recuerdo en 'Yo era un animal'

- Ya no bebe ni fuma.

- Desde hace décadas. No bebo alcohol, bebo otras bebidas.

- ¿Qué bebe?

- Bebo agua y mucha Kombucha.

- ¿Por qué el título del libro, 'Yo debería estar muerto'?

- Bueno, para eso hay que comprarlo y leerlo. Explicó por qué estuve tantas veces cerca de morir.

- ¿Por qué gustaban tanto Tequila y a gente tan distinta?

- Si lo supiera, replicaría diez bandas diferentes.

- Una banda que ha superado fronteras generacionales.

- Es increíble, la cantidad de personas a los que hemos llegado. Veo en mis conciertos a gente que viene con sus hijos y nietos. ¡Y todos cantan las canciones!

- Menos mal que iba para actor.

-Ja, ja.. Bueno, nunca se sabe qué hubiera ocurrido.

- ¿Cómo ve el negocio desde la producción musical?

- Me ha dado una visión más amplia de esta industria.

- Y mucho dinero.

- Bueno, hago lo que puedo.

«Hasta tres oportunidades»

- ¿La vida siempre concede segundas oportunidades?

- A mí me está concediendo la tercera: empecé haciendo música, después me hice productor y ahora sigo siendo productor, pero he vuelto a ser artista.

- ¿De dónde viene su obsesión por coleccionar todo? Camisetas, móviles, señales de tráfico...

- Es un pequeño TOC que tengo.

- ¿Tendrá síndrome de Diógenes?

- Tengo amigos que lo piensan.

- Que sea dentro de mucho, ¿una canción para su entierro?

- Puede ser el 'Shine a Light', de los Rolling Stones.

- ¿Teme la Argentina de Milei?

- La está destrozando a pasos agigantados y utilizando en su beneficio y en el de sus amigos.

-¿Alejo era el líder de Tequila?

- Éramos un poco todos, pero más centrado en mí y en Ariel.

- Con quien estuvo diez años sin hablar, pero, al final, ¿los amigos siempre se reencuentran?

- En nuestro caso sí, pero hay a veces amigos que no se reencuentran nunca.

- ¿Y por qué lo hicieron?

- Porque el destino lo quiso así. Era un distanciamiento sin muchas razones de peso.