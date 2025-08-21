«Consumí drogas de todo tipo y colores»
El fundador de Tequila tocará mañana temas antiguos de la histórica banda y actuales. «Tengo todavía la cabeza sobre los hombros», se felicita
Jueves, 21 de agosto 2025, 00:47
Voz y fundador de Tequila. Alejo va a tocar mañana en La Pérgola de Bilbao, que convertirá en la plaza de un pueblo grande, un ... rock and roll. Igual que hizo al llegar a España. Regresa a los escenarios y publica 'Yo debería estar muerto', donde explica que estuvo a un paso de la muerte de tantas drogas como tomaron él y sus compañeros de la mítica banda.
- Tras dos décadas ausente, vuelve a subirse a los escenarios. ¿Sabrá la gente quién es?
- Algunos lo saben y otros no. También los hay que les suena mi nombre, pero confiesan 'no sé bien quién es'.
- ¿Le gusta la España de hoy?
- Me encanta. Conozco muchos países, viajo mucho, tengo muchos amigos repartidos por el mundo.... Y España es, sin duda, el lugar más agradable para vivir.
- ¿Mejor que la España que conoció a finales de los 70?
- ¡Por supuesto! Aquella era, casi te diría, subdesarrollada. Se acababa de salir de la dictadura hacía muy poco y aún no estaba consolidada la democracia. Vino el 23-F y no sabíamos dónde escondernos y si volveríamos al ostracismo. Era muy divertido porque había mucha marcha. También un lugar menos seguro.
- Usted y los demás 'tequilas' eran muy jóvenes y se comían el mundo.
- Sí, bueno, de joven te comes el mundo y de mayor tienes que hacer la digestión. Es un buen título, te diría yo.
- Eran los reyes del día... ¿y de la noche?
- Por supuesto. Como canto en 'Yo era un animal', noches sin dormir, días sin dormir, noches sin soñar. No se paraba, no había un minuto de tregua.
- ¿Se les fue la cabeza?
- Bueno, la verdad es que yo me la toco y la tengo en el mismo sitio que siempre. Puede que en algún momento se haya escapado un poquito, pero está todavía sobre los hombros.
- ¿Convirtieron la juventud y el dinero en un «arma de destrucción masiva»?
- Es una manera de decir. Si no sabes cómo gestionarlo puede ser un arma de destrucción masiva que puede acabar contigo y con los que están a tu alrededor.
- ¿Las drogas hicieron estragos?
- Bueno, mira dónde me lo estás preguntando. Yo creo que una de las zonas de España donde más estragos hizo fue el País Vasco.
- Consumió muchas?
- Sí, todas las posibles.
- ¿De todo tipo?
- Sí. De todo tipo y colores.
- ¿En tres años pulió toda la pasta ganada, que era muchísima?
- Sí, como digo en el libro, me pulí un par de pisos de tres dormitorios con salón, cocina y garaje y piscina abajo.
- Pero se salvó de la quema.
- Sí, lo recuerdo en 'Yo era un animal'
- Ya no bebe ni fuma.
- Desde hace décadas. No bebo alcohol, bebo otras bebidas.
- ¿Qué bebe?
- Bebo agua y mucha Kombucha.
- ¿Por qué el título del libro, 'Yo debería estar muerto'?
- Bueno, para eso hay que comprarlo y leerlo. Explicó por qué estuve tantas veces cerca de morir.
- ¿Por qué gustaban tanto Tequila y a gente tan distinta?
- Si lo supiera, replicaría diez bandas diferentes.
- Una banda que ha superado fronteras generacionales.
- Es increíble, la cantidad de personas a los que hemos llegado. Veo en mis conciertos a gente que viene con sus hijos y nietos. ¡Y todos cantan las canciones!
- Menos mal que iba para actor.
-Ja, ja.. Bueno, nunca se sabe qué hubiera ocurrido.
- ¿Cómo ve el negocio desde la producción musical?
- Me ha dado una visión más amplia de esta industria.
- Y mucho dinero.
- Bueno, hago lo que puedo.
«Hasta tres oportunidades»
- ¿La vida siempre concede segundas oportunidades?
- A mí me está concediendo la tercera: empecé haciendo música, después me hice productor y ahora sigo siendo productor, pero he vuelto a ser artista.
- ¿De dónde viene su obsesión por coleccionar todo? Camisetas, móviles, señales de tráfico...
- Es un pequeño TOC que tengo.
- ¿Tendrá síndrome de Diógenes?
- Tengo amigos que lo piensan.
- Que sea dentro de mucho, ¿una canción para su entierro?
- Puede ser el 'Shine a Light', de los Rolling Stones.
- ¿Teme la Argentina de Milei?
- La está destrozando a pasos agigantados y utilizando en su beneficio y en el de sus amigos.
-¿Alejo era el líder de Tequila?
- Éramos un poco todos, pero más centrado en mí y en Ariel.
- Con quien estuvo diez años sin hablar, pero, al final, ¿los amigos siempre se reencuentran?
- En nuestro caso sí, pero hay a veces amigos que no se reencuentran nunca.
- ¿Y por qué lo hicieron?
- Porque el destino lo quiso así. Era un distanciamiento sin muchas razones de peso.
