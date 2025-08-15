Bilbao refuerza la seguridad con más cámaras, agentes de paisano y drones en el recinto festivo

Más cámaras, más policías de paisano y drones sobrevolando la ciudad y el recinto festivo. Esas son las principales novedades del dispositivo que velará por ... la seguridad en la Aste Nagusia. Durante estos días el 90% de la plantilla de la Policía Municipal estará operativa, un cuerpo integrado por ceca de 900 agentes. A ellos se les sumará un número significativo de ertzainas en las calles para intentar prevenir los delitos y actuar con rapidez cuando se produzcan.

El pasado año (sin contar las cifras de la última jornada) se registraron 1.171 denuncias durante la Aste Nagusia, una cifra un 14% menor que la registrada durante el mismo periodo del año anterior. Tres de cada cuatro fueron por hurtos, sobre todo de móviles y carteras. Es por ello que la concejala de Seguridad, Amaia Arregi aprovechó ayer la presentación del operativo para dar una serie de consejos a la ciudadanía que acuda la próxima semana a las fiestas. «Seamos cuidadosos con nuestras pertenencias. Llevemos las carteras en los bolsillos delanteros y que no se nos vea la mitad del móvil fuera del bolsillo del pantalón. Sabemos que los amigos de lo ajeno hacen su agosto estos días. Las mochilas es también mejor llevarlas por delante», recomendó.

El dispositivo de seguridad de Aste Nagusia incluye el refuerzo de la presencia policial en aquellos puntos en los que se da una mayor concentración de personas. El Arenal, Casco Viejo, Plaza Circular, Doña Casilda, Abandoibarra, Parque Europa, Campo Volantín, Parque Europa o la zona de las barracas serán algunos de los lugares en los que habrá agentes prácticamente las 24 horas del día.

Prevenir las agresiones machistas y actuar con aquellos que las comentan será otro de los campos en los que va a incidir el operativo de seguridad. Para ello habrá policías dentro del recinto festivo pendientes de este tipo de actitudes para atajarlas en cuanto se produzcan. La policía se apoyará en la videovigilancia en aquellos casos en los que sea necesario.

El pasado año se denunciaron nueve delitos contra la libertad sexual durante las fiestas ante la Policía Municipal (no se incluyen los recogidos por la Ertzaintza). La mayoría fueron por tocamientos. Arregi remarcó que este es un tema que preocupa a los responsables municipales. La edil indicó que el Ayuntamiento volverá a habilitar estos días un servicio específico de atención presencial en la comisaría situada en la Casa Consistorial (la más próxima al recinto festivo) para realizar allí una primera acogida a las víctimas de la violencia machista en sus diferentes manifestaciones. Su horario será de 22 a 06 horas.

Fuegos artificiales y controles

El Ayuntamiento ha contratado un servicio de drones para labores de seguridad que, además de como apoyo a la Policía Municipal, se emplearán para detectar posibles conatos de incendios o puntos calientes tras el lanzamiento de los fuegos artificiales.

También se reforzarán los controles viales. Hay más de 40 programados en diferentes puntos de la ciudad para detectar a posibles conductores que estén circulando bajo los efectos del alcohol o las drogas. El pasado año se contabilizaron 26 accidentes de tráfico durante la Aste Nagusia, en los que 18 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.