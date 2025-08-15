El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Bilbao refuerza la seguridad con más cámaras, agentes de paisano y drones en el recinto festivo

Arregi aconseja a los ciudadanos ser cuidadosos con sus pertenencias porque «los amigos de lo ajeno hacen su agosto en Aste Nagusia»

Terry Basterra

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:04

Más cámaras, más policías de paisano y drones sobrevolando la ciudad y el recinto festivo. Esas son las principales novedades del dispositivo que velará por ... la seguridad en la Aste Nagusia. Durante estos días el 90% de la plantilla de la Policía Municipal estará operativa, un cuerpo integrado por ceca de 900 agentes. A ellos se les sumará un número significativo de ertzainas en las calles para intentar prevenir los delitos y actuar con rapidez cuando se produzcan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas
  4. 4 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  5. 5

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»
  6. 6 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  7. 7

    Las algas de Noja se extienden por las playas de Cantabria
  8. 8 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  9. 9 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal
  10. 10

    Bilbao pide extremar la precaución: «Los amigos de lo ajeno hacen su agosto en Aste Nagusia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bilbao refuerza la seguridad con más cámaras, agentes de paisano y drones en el recinto festivo

Bilbao refuerza la seguridad con más cámaras, agentes de paisano y drones en el recinto festivo