Dolorés y Damián, épica torista
Martes, 19 de agosto 2025, 01:38
El aire belicoso y fiero del toro íntegro de Dolores Aguirre garantiza la emoción del espectáculo torista. Primero, el cuajo propio del encaste Atanasio elevado ... a la máxima potencia. Luego, la prontitud y la agresividad, las distintas dosis de temperamento. Todo lo cual, vibrantes tercios de varas por medio, constituye la esencia del torismo, que devuelve al toro su protagonismo.
Cada una de las tres corridas de Dolores jugadas en Bilbao desde 2022 ha sido de una manera. Distintos los diecinueve toros que desde entonces han ido apareciendo en el coliseo de Vista Alegre. Baza incierta, por tanto. Pero con una garantía: el ardor guerrero, la entrega, la pasión y también los recursos de Damián Castaño, que, fijo en el cartel y coprotagonista, convirtió en episodios épicos sus heroicas peleas cara a cara, y casi a cara de perro, con toros de alta tensión. La batalla del 27 de agosto de 2023, particularmente memorable.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.