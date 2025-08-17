El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luis Calabor

«A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»

Decenas de hurtos, sobre todo de móviles, empañan la primera noche de la Aste Nagusia

Alin Blanco | Juncal Munduate

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:06

Marijaia apareció y arrancó la Aste Nagusia. Con ella, la juerga, el baile y el desfase. También esa otra cara menos amable de las grandes ... aglomeraciones en las que los amigos de lo ajeno logran amargar el fiesta a bilbaínos y visitantes. Prueba de ello era la imagen que ofrecía la comisaría de la Policía Municipal de Bilbao ubicada en los bajos del Ayuntamiento –la más cercana a las txosnas–. Poco después de medianoche, se vio desbordada por la avalancha de personas que acudían a denunciar hurtos.

