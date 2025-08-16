El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao

Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao

La refriega se ha saldado sin heridos, pero ha generado escenas de miedo entre el público

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:59

Una pelea con machetes en la que se han visto implicadas una treintena de jóvenes ha desatado la alarma en la zona de las barracas, instaladas en el parque de Etxebarria de Bilbao, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento. La refriega se ha saldado sin heridos.

El primer aviso se ha recibido pasadas las diez de la noche de este sábado, primer día de la Aste Nagusia de 2025. Varios implicados, miembros de dos bandas, se han enzarzado en una disputa por causas que se investigan. La exhibición de armas blancas ha generado gran preocupación entre el público, formado en su mayoría por familias con niños pequeños, algunos de los cuales han echado a correr.

De inmediato, la Ertzaintza y la Policía Municipal de Bilbao han movilizado a sus efectivos de Seguridad Ciudadana desplegadas en la zona. Cinco furgones de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios, han entrado en la explanada para intentar localizar a alguno de los sospechosos. Los jóvenes involucrados en la refriega se han dispersado antes de la llegada de los agentes.

Fuentes policiales señalan que no es esta la única pelea registrada en la primera jornada de las fiestas. Los sindicatos han reclamado que se dote de pistolas taser a la Policía Local y a los agentes de seguridad ciudadana de la Ertzaintza

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  2. 2

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  3. 3 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  4. 4

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  5. 5

    Un problema técnico en el montaje del escenario de Abandoibarra obliga a cancelar el concierto de este sábado
  6. 6 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  7. 7 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  8. 8

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9

    Extremadura y Castilla y León piden al Gobierno que envíe al Ejército, mientras en Galicia la situación sigue descontrolada
  10. 10 Programa completo del txupin de la Aste Nagusia 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao