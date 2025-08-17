El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luis Calabor

14 detenidos, dos por violencia de género, en la primera noche de Aste Nagusia

El inicio de la Semana Grande también se vio empañado por una pelea con machetes en la zona de las barracas

Marina León

Marina León

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:01

Un total de 14 personas han sido detenidas en la noche del sábado, primer día de Aste Nagusia. La Policía Municipal ha arrestado a ... siete individuos dentro del recinto festivo -tres por hurtos, uno por violencia de género, otro por violencia doméstica, orden público y un detenido por tocamientos a dos mujeres-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

