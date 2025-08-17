14 detenidos, dos por violencia de género, en la primera noche de Aste Nagusia
El inicio de la Semana Grande también se vio empañado por una pelea con machetes en la zona de las barracas
Domingo, 17 de agosto 2025, 10:01
Un total de 14 personas han sido detenidas en la noche del sábado, primer día de Aste Nagusia. La Policía Municipal ha arrestado a ... siete individuos dentro del recinto festivo -tres por hurtos, uno por violencia de género, otro por violencia doméstica, orden público y un detenido por tocamientos a dos mujeres-.
Fuera del espacio donde se llevan a cabo las fiestas, los agentes efectuaron otras siete detenciones. En este caso, tres por robo, un arresto por violencia de género y un detenido por daños en cuadros eléctricos municipales. Además, los efectivos detuvieron a otra persona por estafa tras no abonar lo consumido en un restaurante y a otro por quebrantamiento de medidas cautelares.
La primera noche que da inicio a la Semana Grande también se vio empañada por una pelea con machetes en la zona de las barracas -instaladas en el parque de Etxebarria de Bilbao- en la que se vieron implicados una treintena de jóvenes. Según han confirmado fuentes del Ayuntamiento, la refriega se ha saldado sin heridos.
