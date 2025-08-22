El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ambiente de fiesta en la calle Ledesma. Maika Salguero

Ledesma, la reina del tardeo y la gente guapa durante la Aste Nagusia

Las cuadrillas toman el centro de la villa dando cuenta de que no hay una única forma de disfrutar de la Semana Grande

Alba Peláez

Alba Peláez

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:18

La Semana Grande no viene con un manual de cómo vivirla. Cada uno puede elegir el tamaño del vaso y también dónde llenarlo. Ya sea ... en el recinto festivo del Arenal o en el centro de Bilbao, lo que la ciudadanía quiere es juerga. Juntarse y celebrar. Esa es la máxima. Y lo que menos importa es dónde. Por eso, txosnas, bares y restaurantes del centro de la villa están estos días a rebosar, animados por los bilbaínos que regresan de sus vacaciones para pillar los últimos días de Aste Nagusia.

