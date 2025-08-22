Ledesma, la reina del tardeo y la gente guapa durante la Aste Nagusia

La Semana Grande no viene con un manual de cómo vivirla. Cada uno puede elegir el tamaño del vaso y también dónde llenarlo. Ya sea ... en el recinto festivo del Arenal o en el centro de Bilbao, lo que la ciudadanía quiere es juerga. Juntarse y celebrar. Esa es la máxima. Y lo que menos importa es dónde. Por eso, txosnas, bares y restaurantes del centro de la villa están estos días a rebosar, animados por los bilbaínos que regresan de sus vacaciones para pillar los últimos días de Aste Nagusia.

Son jornadas de encuentros. De cuadrillas que se juntan después del verano, de familias que se reúnen con los miembros que viven en el extranjero y vuelven a casa por Navidad... y por Aste Nagusia. Por eso, no es de extrañar que sea casi misión imposible conseguir mesa para más de dos comensales en los restaurantes de Bilbao. Lo que se lleva estos días para llenar el estómago fuera de casa es alimentarse a base de pintxos, bocadillos y lo que uno pille.

Y para hacerlo, las riadas de gente tienden a desembocar en las txosnas, por supuesto, pero la villa exhala fiesta por sus cuatro costados, no solo por el Casco Viejo, porque aquí no existe una única forma de pasarlo bien. Que sí, que durante Aste Nagusia da la sensación de que todos los caminos conducen al recinto festivo. Pero eso ya se da por sentado. Pero el centro de Bilbao también vive sus fiestas. Ledesma, García Rivero, la plaza de la Diputación, Jado y sus alrededores están a rebosar estos días.

Esa es la magia de Aste Nagusia. Que hay más de una. La del vermú, la del tardeo, la nocturna, la de los conciertos, la de las bilbaínadas, la de los concursos gastronómicos, la de las barracas. Todas igual de válidas y todas con el telón de fondo del disfrute en compañía. Nueve jornadas para salir de los txokos y el interior de los bares y tomar las calles.

No importa si se trata de una víspera de festivo o un día entre semana. Los grupos de bilbaínos cortan el paso, deseosos de exprimir la Semana Grande, pañuelo azul al cuello sobre polos o camisetas en su mayoría blancas; muchos de ellos han sobrevivido a numerosas ediciones de las celebraciones.

Una mano sostiene un plato con pintxos y la otra agarra una caña mientras su dueño busca algún muro o lugar donde poder liberarse de ambos –se aceptan bancos de piedra e incluso papeleras con tapa... no nos vamos a poner exquisitos cuando el espacio escasea– y estar más cómodo para encarar una conversación con la cuadrilla. Es una fotografía que se repite en muchas vías del centro de Bilbao a mediodía. «Yo me voy a coger uno de tortilla porque ya en casa no voy a comer», comentaba una mujer en García Rivero pasadas las tres de la tarde a su grupo, al que el hambre les había pillado en la calle con ganas de jarana.

El tardeo triunfa

Otra de las imágenes que deja Aste Nagusia es la del tardeo, que ya se ha consolidado como opción festiva preferida para quienes prefieren empezar antes con la juerga. Además de las txosnas que se han apuntado a esta moda en los últimos años, Ledesma es la reina de este plan.

Cada tarde, el exterior de los bares de esta calle se vuelve un hervidero de gente que, animada por las txarangas que amenizan el ambiente, se abandona a la música, los tragos y la compañía. Lo mismo ocurre en los alrededores de la plaza Jado o la plaza de la Diputación.

Mientras todo esto ocurre en el centro de Bilbao, en el Casco Viejo, muchos viven en su burbuja particular; algunos solo salen para acudir religiosamente a ver los fuegos artificiales desde las inmediaciones del Ayuntamiento. Para ellos las fiestas se viven en las txosnas y en ellas encuentran lo que le piden a Aste Nagusia.