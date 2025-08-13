El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yvonne Iturgaiz

Aburto: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»

El alcalde de la capital vizcaína pide respeto para la Policía Municipal y la Ertzaintza e insta a «colaborar» contra las agresiones durante la Aste Nagusia

Alin Blanco

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:24

El alcalde, Juan Mari Aburto, ha exigido esta mañana «respeto para la Policía». Lo ha hecho en el contexto de la presentación de la estrategia ... integral contra las agresiones en Aste Nagusia. «No quiero que en Bilbao no se tenga respeto a la Policía Municipal o a la Ertzaintza. Lo que quiero es que se extienda que Bilbao es una ciudad segura y que las fiestas también lo son», ha señalado.

