Aburto: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»

El alcalde, Juan Mari Aburto, ha exigido esta mañana «respeto para la Policía». Lo ha hecho en el contexto de la presentación de la estrategia ... integral contra las agresiones en Aste Nagusia. «No quiero que en Bilbao no se tenga respeto a la Policía Municipal o a la Ertzaintza. Lo que quiero es que se extienda que Bilbao es una ciudad segura y que las fiestas también lo son», ha señalado.

El programa contra las agresiones tiene en cuenta las violencias machistas, así como las actitudes racistas y LGTBIQfóbicas. Para abordar de manera «integral» el tema, se entiende que estos ataques tienen su origen en la propia sociedad y en las formas de pensamiento arraigados en nuestra cultura. Por este motivo, el plan requiere de la participación de diversas entidades y agentes, que permitan la colaboración entre los distintos estratos sociales para tratar aspectos que abarcan desde la concienciación de la ciudadanía hasta la prevención de las agresiones y la asistencia en caso de que sucedan.

Entre estas entidades que deberán cooperar se encuentran la Policía Municipal y la Ertzaintza, que velarán por la seguridad de las fiestas, así como el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, y demás asociaciones como Bilboko Konpartsak y grupos feministas.

En este sentido, el Ayuntamiento ha señalado que «busca personas y colectivos aliados para frenar las reacciones que están surgiendo contra la libertad». Aburto, en este aspecto, ha señalado que no quiere que «Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en refelencia a los disturbios xenófobos ocurridos hace un mes en la localidad murciana de Torre Pacheco.

«Bilbao es una ciudad segura»

«Lo que quiero es que se extienda por el mundo que Bilbao es una ciudad segura y que las fiestas también lo son», ha asegurado el alcalde, que ha procedido a lanzar una pregunta: »¿Qué tipo de fiestas queremos en Bilbao? ¿Unas donde las mujeres se sientan observadas, insultadas o tocadas, donde dos mujeres no se atrevan a ir de la mano o a darse un beso, donde alguien tema las reacciones por el color de su piel? Eso no encaja con nuestro modelo de fiestas«, ha expresado de manera tajante.

«Cada mirada que incomoda, cada comentario ofensivo, cada gesto de desprecio cuenta, pero también cuenta para cada voz que se alza, cada mano que cuida o cada palabra que acompaña», ha señalado. «Bilbao no es una ciudad muda, es una ciudad que reacciona, que baila, que celebra, que ríe y que respeta».

Asimismo, el Ayuntamiento ha instado a la ciudadanía a colaborar y a compartir en sus redes sociales las imágenes de la campaña para mostrar su rechazo a este tipo de agresiones.