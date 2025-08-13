El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Bilbao pide a los jóvenes que hagan frente a las agresiones machistas en la Aste Nagusia: «Queremos vuestra valentía»

«Y que digáis 'eso no está bien' cuando veis algo que no es correcto», ha señalado Itziar Urtasun, concejala de Fiestas e Igualdad

Alin Blanco

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:37

El Ayuntamiento ha presentado esta mañana la reactivación de la estrategia para prevenir y atender las agresiones durante la Aste Nagusia. Bajo el lema 'Respeto ... Nagusia', tiene como objetivo promover unas fiestas seguras, igualitarias y libres de cualquier tipo de violencia. El plan refuerza el rechazo a los ataques machistas, así como a las actitudes racistas y LGTBIQfóbicas, y tiene como valor central instaurar el respeto durante la Semana Grande, para lo que se pondrá en marcha un amplio despliegue de recursos públicos y dispositivos de atención las 24 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  2. 2

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  3. 3

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  4. 4 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  5. 5 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  6. 6

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  7. 7

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  8. 8

    Investigan a un influencer vasco por hacer acrobacias y lanzarse al agua desde el cargadero de Castro, que está en rehabilitación
  9. 9 Un británico lleva caminando 27 años para llegar a casa
  10. 10

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bilbao pide a los jóvenes que hagan frente a las agresiones machistas en la Aste Nagusia: «Queremos vuestra valentía»

Bilbao pide a los jóvenes que hagan frente a las agresiones machistas en la Aste Nagusia: «Queremos vuestra valentía»