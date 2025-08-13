Bilbao pide a los jóvenes que hagan frente a las agresiones machistas en la Aste Nagusia: «Queremos vuestra valentía»

El Ayuntamiento ha presentado esta mañana la reactivación de la estrategia para prevenir y atender las agresiones durante la Aste Nagusia. Bajo el lema 'Respeto ... Nagusia', tiene como objetivo promover unas fiestas seguras, igualitarias y libres de cualquier tipo de violencia. El plan refuerza el rechazo a los ataques machistas, así como a las actitudes racistas y LGTBIQfóbicas, y tiene como valor central instaurar el respeto durante la Semana Grande, para lo que se pondrá en marcha un amplio despliegue de recursos públicos y dispositivos de atención las 24 horas.

«Debemos prestar especial atención a los comportamientos normalizados que sustentan estas violencias», ha señalado Juan Mari Aburto, alcalde de la villa. Por su parte, Itziar Urtasun, concejala de Igualdad y Fiestas, ha apelado al compromiso colectivo «para identificar y frenar estas actitudes, porque la responsabilidad es de todas y todos». «Si queremos que la Aste Nagusia siga siendo única en el mundo, debemos mostrarlo con actitud y colaboración comunitaria». «Sin respeto, no hay fiestas», ha sentenciado Aburto.

En su discurso, la concejala ha interpelado directamente a los jóvenes varones. «No queremos vuestra complicidad ni vuestro silencio. Queremos vuestra valentía, que digáis 'eso no está bien' cuando veis algo que no es correcto», ha explicado. En este sentido, también ha añadido que «hay algunos hombres, jóvenes y mayores, que sienten que el feminismo va contra ellos. Pero el feminismo no va contra nadie. El feminismo es respetar, es pensar que las mujeres somos libres, que tenemos derecho a pasárnoslo bien, a disfrutar, a salir solas y a elegir cómo vestirnos y bailar como queramos», ha señalado.

160 personas formadas

El Consistorio ha hecho un llamamiento a todas las personas y colectivos para que sean aliados en la «custodia de la seguridad durante las fiestas». La estrategia integral abarca desde la concienciación de la ciudadanía hasta la prevención de las agresiones y la asistencia en caso de que sucedan. Es por eso que las entidades que forman parte de este plan son muchas y muy diversas, entre ellas la Policía Municipal, los puntos morados, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, Bilboko Konpartsak, responsables de txosnas y demás agentes sociales.

Un total de 160 personas se han formado en contra de las agresiones, las violencias machistas e incidentes de odio. Se han dispuesto protocolos y guías para saber cómo proceder ante estas situaciones que han sido traducidos a ocho idiomas –inglés, francés, árabe chino, rumano y portugués, entre ellos–. También está habilitada la app del Gobierno vasco para actuar rápidamente en caso de agresión. Asimismo, el Ayuntamiento ha instado a la ciudadanía a compartir en sus redes sociales las imágenes de la campaña para mostrar su rechazo a este tipo de agresiones.