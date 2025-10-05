El 1x1 del Alavés-Elche: Toni Martínez, el mejor. Y tú, ¿quién crees que ha destacado?
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas
Domingo, 5 de octubre 2025, 17:29
Sivera
Portero
Valoración del redactor
El portero alicantino intentó bloquear el tiro de André Silva, que se coló a gol tras su paradón. Antes, se había mostrado seguro por alto y en sus intervenciones frente a Rafa Mir y los delanteros ilicitanos.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
El gallego volvió a firmar otro partido redondo tanto en defensa como en ataque. El Elche apenas generó peligro por su banda y Jonny también tuvo mucha presencia en ataque, involucrándose en el juego.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
El internacional marroquí estuvo sólido en el lateral izquierdo y se desplegó ofensivamente con filo. La salida de Parada le liberó y le permitió llegar más al área, participando en el 3-1 de Boyé.
Tenaglia
Defensa
Valoración del redactor
El argentino, asentado ya como central después de la sanción de Garcés, volvió a mostrarse sólido en el despeje y rápido en el corte. Rozó el gol en un remate de cabeza y estuvo presente en el penalti de Núñez.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
El navarro compartió el doble pivote con Blanco y fue el encargado de darle ritmo al fútbol de los vitorianos. Su capacidad de presión incomodó la salida de balón del Elche y después llegó al área rival con veneno.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
El cordobés puso orden ante un Elche acostumbrado a llevar el peso de los partidos. Omnipresente a la hora de cortar y dar continuidad al juego, Blanco estuvo cerca de marcar en un zurdazo que le bloqueó Iñaki Peña
Calebe
Centrocampista
Valoración del redactor
El brasileño fue titular y estuvo muy activo en los 37 minutos que disputó. Partiendo desde la banda derecha, Calebe se fue al centro para hacer daño con la zurda. Fue sustituido con molestias musculares.
Abde Rebbach
Centrocampista
Valoración del redactor
El argelino fue titular por tercer partido consecutivo. Con menos capacidad de desborde que en otros encuentros, Abde se fue más de afuera hacia adentro para combinar. Aún así, aportó filo por la izquierda.
Lucas Boyé
Delantero
Valoración del redactor
El delantero argentino fue, como siempre, a la batalla con la defensa rival. Y Boyé salió ganador, aguantando el balón y dándole sentido al fútbol vitoriano. Firmó un jugadón que rozó el gol y puso la guinda a su esfuerzo con el 3-1.
Jon Pacheco
Defensa
Valoración del redactor
El navarro se ha consolidado en el eje de la defensa. Pacheco estuvo contundente por alto y por bajo y sacó el balón con criterio. En un partido de alta exigencia ante Rafa Mir y André Silva, el ex de la Real salió victorioso.
Toni Martínez
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El murciano, tocado en el hombro derecho, fue titular y firmó un partido completo en esfuerzo y trabajo que coronó con dos minutos mágicos. Provocó la expulsión de Affengruber y, posteriormente, en un carrerón lleno de potencia, marcó de un latigazo el 2-0. Partidazo
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
Sin incidencia en el juego
Guevara
Centrocampista
Valoración del redactor
Su salida le dio al Alavés físico y equilibrio en la medular.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
Suplente de inicio, el aragonés entró pasada la media hora por Calebe y completó un partido de gran nivel. Incisivo por toda la banda derecha y esforzado en defensa, Vicente marcó de penalti su tercer gol del curso.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
El catalán entró para lograr mayor control y asistió a Boyé en el 3-1.
Baja
Mala Suerte
Calebe
El brasileño fue titular y estuvo activo en la banda derecha, pero apenas pudo jugar 36 minutos al sufrir otro problema muscular. Una lástima.
Sube
Premio
Lucas Boyé
El argentino trae de serie el esfuerzo en cada una de sus acciones. Se pegó con toda la defensa del Elche y, al final, tuvo el premio del gol, estrenándose como albiazul.
Clasificación general
JugadorPuntos
Carlos Vicente62
Jonny Otto62
Pablo Ibañez62
Antonio Sivera61
Nahuel Tenaglia61
Antonio Blanco56
Carles Aleñá55
Toni Martínez53
Abde Rebbach47
Facundo Garcés42
Calebe Gonçalves36
Mariano Díaz36
Yusi34
Jon Guridi33
Ander Guevara30
Victor Parada30
Denis Suarez29
Lucas Boyé29
Jon Pacheco25
Moussa Diarra15
Carlos Benavídez-
Grégoire Świderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Lander Pinillos-
Nikola Maras-
Raúl Fernández-
