Tenaglia: «El Alavés me está quitando años de vida» «Era para matarnos», reconoce sobre la agonía los minutos finales otro de los capitanes, Ander Guevara, durante las celebraciones por la permanencia

Jon Prada Domingo, 18 de mayo 2025, 23:12

Ni Nahuel Tenaglia ni Ander Guevara son hombres dados a la efusividad extrema. Pero ambos han mostrado tras sellar la permanencia en Valladolid la satisfacción por la misión cumplida. Aunque, eso sí, el camino volviera a ser arduo hasta el último minuto. «Hemos sufrido mucho. Creo que hemos salido muy bien a buscar el partido pero después nos hemos estancado un poco cuando hemos hecho el gol«, ha analizado. «El Alavés me está quitando años de vida desde que llegué. Bajé, después subimos en los últimos minutos y esta temporada fue muy dura. Nos salvamos con un 0-1 sufriendo una jornada antes pero estoy muy contento porque este grupo se lo merecía», ha bromeado el argentino tras el encuentro.

El que es uno de los capitanes del equipo ha reflexionado sobre «unos meses muy difíciles» del equipo. «Las cosas no nos salían bien. Intentábamos pero no se nos daban los resultados, se nos escapaban muchos puntos en los últimos minutos, pero este grupo siempre se entregó al máximo», ha reconocido. Pero algo ha hecho 'clic'. «Estos últimos partidos dimos un paso adelante y hoy se disfruta el doble porque hemos conseguido el objetivo una jornada antes del final y es muy importante para nosotros», ha celebrado.

En el reparto de méritos, además de Coudet, ha querido acordarse de la aportación de Luis García. «Luis nos hizo subir a Primera. El año pasado hicimos una temporada muy buena. Este año las cosas no nos salían bien y el primero que pagó los platos rotos fue él cuando los responsables éramos nosotros. Quiero mandarle un gran saludo, él es parte de esto, y después cuando vino el Chacho vino para ayudarnos y lo hizo de una manera muy buena así que también se lo merece muchísimo», ha expuesto.

Pero, sobre todo, era una jornada que brindar al más de un millar de aficionados desplazados a Valladolid. «Sabíamos que hoy no podíamos fallar, toda la gente que iba a venir. Hoy era el día, vino mucha gente porque confiaba en nosotros, teníamos que responder», ha recalcado. «Estoy muy contento porque siempre nos apoyaron aunque las cosas no salían y ahora el domingo a celebrarlo con ellos. Me encanta cómo nos apoyan y lo festejaremos en Mendizorroza al ritmo de ellos», ha sentenciado.

Colgarse del larguero

Otro de los capitanes, Ander Guevara, ha abundado en esa hoja de ruta plagada de sufrimiento hasta casi el final. «Parecía que estaba escrito y tenía que ser agonizando en los últimos minutos y casi teniéndonos que colgar del larguero para aguantar el resultado», ha reconocido el vitoriano. «Cuando ha terminado el partido nos hemos mirado entre unos cuantos y hemos dicho que era para matarnos. No hemos tenido muchísimas ocasiones pero si había esa sensación de que teníamos oportunidades muy claras para marcar y llegar al final con una renta mayor», ha reconocido.

Había que resistir como fuera, ha explicado. «No hemos sido capaces. Al final ellos, aunque estuvieran descendidos, no dejan de ser un equipo de Primera y al final la tendencia es de ir un poco hacia atrás. Eso es un poco lo que mas nos podemos achacar, no saber seguir aguantando ese ritmo y el nivel de la segunda parte», ha analizado. Pero el balance es positivo. «Sobre todo me quedo que hemos sido capaces de, cuando más feo pintaba, dar un paso adelante», ha celebrado. «El equipo ha tirado de todo lo que tenia, de garra, corazón. Era ser conscientes de lo que teniamos que hacer para sacar los partidos era cerrar la puerta atrás», ha analizado.

Ha sido su primera permanencia sufrida como albiazul y las emociones están a flor de piel. «Es la forma en la que lo hemos conseguido, la de la gente que teniamos aquí con nosotros, que nos han dado el empuje que nos ha hecho falta. Ha sido un año duro, dificil, con muchos altibajos, y conseguirlo una jornada antes del final tiene mucho más mérito», ha celebrado.