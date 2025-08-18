El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Blanco y Rey pugnan por el balón durante el Alavés-Levante. JESÚS ANDRADE

Todo pasa por Antonio Blanco en el Alavés

El cordobés se adueñó del centro del campo y del partido en el triunfo albiazul, que le concede galones y la capitanía para que sea el eje de su proyecto

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:39

Minutos antes del partido ante el Levante, el Deportivo Alavés anunció que Antonio Blanco (Montalbán de Córdoba, 2000) se sumaba al grupo de capitanes ... que conforman Antonio Sivera, Carlos Benavídez, Nahuel Tenaglia y Ander Guevara. El portero alicantino es el número uno, pero el cuerpo técnico desea que el brazalete lo porte un jugador de campo para tener mayor fluidez en la comunicación con el árbitro. Un rol que encarna a la perfección Blanco, que siempre está en el corazón del juego albiazul.

