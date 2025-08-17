Coudet: «El empate era injusto, generamos y merecimos ganar»

Eduardo Coudet se mostró satisfecho con el triunfo ante el Levante. «Hemos sufrido más de la cuenta. No se puede hablar de justicia en el ... fútbol, pero era hasta injusto el empate. Generamos mucho, manejamos bien los tiempos con la pelota y sufrimos poco en nuestra área. Hicimos un gran partido y fuimos merecedores de la victoria», apuntó un Coudet que destacó que su bloque «mostró muchas cosas buenas» a lo largo del duelo, poniendo en valor la reacción del equipo tras el empate del Levante.

«Todavía podemos crecer y mejorar en muchas cosas. El primer tiempo parecía que podíamos rematarlo, nos empataron pero es importante que no nos caímos. Nos tranquilizamos, dominamos y generamos con la pelota y logramos la victoria. Tuvimos paciencia e intención de ganar», añadió el preparador argentino.

Coudet estaba feliz porque el equipo «sostuvo la idea» y por una victoria en Mendizorroza que el curso pasado se resistió demasiado. «Teníamos que ganar en casa, es una deuda que tuvimos durante largas fases el año pasado en la que no fuimos tan fuertes y es una cosa que queremos revertir esta temporada», destacó Coudet.

El Chacho también analizó la configuración de su defensa, en la que Tenaglia actuó de central y Parada de lateral izquierdo, aunque no dio por seguro que esta sea la disposición en las próximas jornadas. «Lo vamos a ir viendo en cada partido. No vamos a saber hasta que cierre el mercado cuál va a ser la composición real de la plantilla. Estamos pensando en las llegadas pero seguramente va a haber salidas», apuntó el argentino.

Tenaglia

Después del Chacho, fue el turno del goleador Nahuel Tenaglia, exultante tras marcar el tanto de la victoria. «Tengo la suerte de que siempre me caen y hoy fue en el último minuto y pude darle el triunfo al equipo», apuntó el defensa, que se vio «bien» como central. «Era muy importante empezar ganando en casa. Mostramos un buen nivel», sentenció.