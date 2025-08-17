El Alavés da lo que promete

Hasta que el balón rodó en Mendizorroza, uno no estaba muy seguro del Alavés que se encontraría en el estreno de Liga. La pretemporada de ... los albiazules no había sido brillante, precisamente, pero los jugadores y Eduardo Coudet aseguraban que estarían en buen tono físico, que se vería a un grupo más aguerrido, con más pegada, más intenso... Y algo más atrevido con la pelota. Por lo visto en la jornada inaugural, lo de la posesión tiene todavía un margen de mejora considerable, pero la promesa del equipo combativo se cumplió ante el Levante.

El Alavés se llevó la mayoría las disputas, esas pequeñas victorias que se traducen en metros conquistados sobre el terreno de juego, y que son el alimento básico de los que persiguen la supervivencia como objetivo imprescindible. Eso sí, no todo fue perfecto. También evidenció que necesita todavía piezas clave, sobre todo en el centro de la zaga. El gol del Levante fue un argumento más que convincente para volver al escaparate del mercado.

Alavés Sivera, Jonny, Tenaglia, Garcés, Parada (Yusi, min. 91), Blanco, Ibáñez (Abde, min. 76), Guridi (Mariano, min. 76), Carlos Vicente (Calebe, min. 87), Aleñá (Guevara, min. 91) y Toni Martínez. 2 - 1 Levante Campos, Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez (Pampín, min. 78), Rey, Pablo Martínez (Moreno, min. 84), Víctor García (Morales, min. 54), Brugué (Carlos Álvarez, min. 84) y Romero (Lozano, min. 78). Goles: 1-0. M. 38. Toni Martínez; 1-1. M. 67. Toljan; 2-1 M. 92. Tenaglia.

Árbitro:

Miguel Sesma. Incidencias:

El Alavés se presentaba en Mendizorroza con dos grandes inquietudes: la seguridad defensiva, con una zaga todavía incompleta, y la puntería. El acierto brilló por su ausencia en los tres últimos amistosos. Pero el pesimismo se esfumó cuando empezó el fuego real y Toni Martínez, inédito de cara a puerta durante el verano, se reencontró con el gol. A algún aficionado le sonaría a 'dèjá vu', por la irrupción que tuvo el murciano el curso pasado... Coincidencia o no, es el único combustible válido para los delanteros.

Las virtudes de los albiazules quedaron retratadas en la acción del gol de Toni Martínez, una síntesis del repertorio inicial que desplegaron los de Coudet. Aleñá, que se había quedado en el costado derecho tras ejecutar un córner, recibió una segunda oportunidad tras un par de acciones aéreas ganas por los vitorianos, que forzaron a Campos a realizar un despeje defectuoso. A la segunda, el catalán no falló; levantó la cabeza, buscó a Toni Martínez y el murciano ejecutó un remate de cabeza perfecto.

Es cierto que la defensa granota demostró una fragilidad que provocaría varios escalofríos en Orriols, pero los babazorros demostraron una garra y una pegada a balón parado desconocida el pasado curso. El único gol marcado en jugada de estrategia en toda la campaña, de hecho, fue obra de Tenaglia ante la Real Sociedad en la jornada 33. Tampoco la diana de Toni Martínez se puede catalogar como acción a balón parado, pero al menos fue una señal más prometedora.

El argentino, por cierto, volvió a vestirse de héroe albiazul. Arrancó en el eje de la zaga junto a Garcés, el único central puro de la plantilla a día de hoy. Tenaglia cumplió de sobra, pero además dio la victoria a su equipo cuando parecía que debía resignarse con el empate. El único lunar se produjo en el gol del Levante, por una falta de entendimiento con Garcés. Tonjan lo aprovechó tras el despeje de Sivera. Para entonces, el Alavés ya se había volcado con Mariano en la doble punta. El hispano-dominicano rozó el gol con la puntera. Pero la gloria estaba reservada a Tenaglia.