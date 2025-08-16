Blanco lucirá el brazalete en un Alavés que tiene las novedades de Parada, Ibáñez y Jonny

Jon Prada Sábado, 16 de agosto 2025, 20:28 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

Llegó el momento. El Deportivo Alavés descorcha la temporada 2025-26 en Mendizorroza ante el Levante. Se acabaron las pruebas de pretemporada para los futbolistas albiazules, que debutan en casa en un curso, el vigésimo en Primera División en su centenaria historia, en el que aspiran a no sufrir tanto. Una puesta de largo ansiada y bajo un intenso calor en Vitoria para la que Eduardo Coudet ha apostado por colocar a Parada en defensa.

El polivalente zaguero madrileño, titular en el eje de la retaguardia en los últimos tres amistosos y asentado en el primer equipo tras brillar en su cesión en el Mirandés, será parte de inicio de una defensa que completan Tenaglia, Jonny y Garcés. El central argentino será el 'jefe' de la zaga.

El doble pivote lo compondrán Blanco y Pablo Ibáñez, que le gana la partido a Guevara. Carlos Vicente en derecha, Guridi de mediapunta y Aleñá en la izquierda componen la línea de tres detrás del '9'. Veremos qué tal mezcla la banda zurda con Jonny y el catalán.

Arriba, Toni Martínez será la referencia ofensiva, esperando Mariano su oportunidad en el banquillo. Un once continuista, en el que Coudet únicamente da entrada a dos fichajes (Ibáñez y Jonny) además del 'repescado' Parada.

Blanco, capitán

Ante el Levante, el brazalete de capitán lo llevará Blanco, que se une al cuarteto de capitanes que forman Sivera, Benavídez, Tenaglia y Guevara. El portero no llevará la ikurriña por la lejanía para hablar con el árbitro, siendo un jugador de campo el que lo haga a lo largo del curso. Y ante el Levante, el encargado será el centrocampista cordobés, que se 'estrena' como capitán.