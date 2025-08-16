El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Blanco, con el brazalete de capitán. D. ALAVÉS
Alavés-Levante

Blanco lucirá el brazalete en un Alavés que tiene las novedades de Parada, Ibáñez y Jonny

Toni Martínez será la referencia ofensiva de los albiazules

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:28

Llegó el momento. El Deportivo Alavés descorcha la temporada 2025-26 en Mendizorroza ante el Levante. Se acabaron las pruebas de pretemporada para los futbolistas albiazules, que debutan en casa en un curso, el vigésimo en Primera División en su centenaria historia, en el que aspiran a no sufrir tanto. Una puesta de largo ansiada y bajo un intenso calor en Vitoria para la que Eduardo Coudet ha apostado por colocar a Parada en defensa.

El polivalente zaguero madrileño, titular en el eje de la retaguardia en los últimos tres amistosos y asentado en el primer equipo tras brillar en su cesión en el Mirandés, será parte de inicio de una defensa que completan Tenaglia, Jonny y Garcés. El central argentino será el 'jefe' de la zaga.

El doble pivote lo compondrán Blanco y Pablo Ibáñez, que le gana la partido a Guevara. Carlos Vicente en derecha, Guridi de mediapunta y Aleñá en la izquierda componen la línea de tres detrás del '9'. Veremos qué tal mezcla la banda zurda con Jonny y el catalán.

Arriba, Toni Martínez será la referencia ofensiva, esperando Mariano su oportunidad en el banquillo. Un once continuista, en el que Coudet únicamente da entrada a dos fichajes (Ibáñez y Jonny) además del 'repescado' Parada.

Blanco, capitán

Ante el Levante, el brazalete de capitán lo llevará Blanco, que se une al cuarteto de capitanes que forman Sivera, Benavídez, Tenaglia y Guevara. El portero no llevará la ikurriña por la lejanía para hablar con el árbitro, siendo un jugador de campo el que lo haga a lo largo del curso. Y ante el Levante, el encargado será el centrocampista cordobés, que se 'estrena' como capitán.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  3. 3

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  4. 4 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  5. 5

    Trump trata de convencer a Europa de que es mejor «un acuerdo de paz» que una tregua en Ucrania
  6. 6

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  7. 7 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  8. 8

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  10. 10 Programa de Aste Nagusia este sábado 16 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Blanco lucirá el brazalete en un Alavés que tiene las novedades de Parada, Ibáñez y Jonny

Blanco lucirá el brazalete en un Alavés que tiene las novedades de Parada, Ibáñez y Jonny