«Enmarco las fotos de todos los goles que he metido y este es el más lindo»

Nahuel Tenaglia (Saladillo, Argentina, 1996) agradece las felicitaciones a diestro y siniestro cuando llega a la zona de prensa de la ciudad deportiva de Ibaia. ... La sonrisa solo se le borra cuando la responsable de prensa le comunica que le van a pintar la cara. «¿En serio? Soy alérgico», bromea. Se presta a todo. Es el hombre del momento en el Alavés tras marcar «el gol más lindo» de su vida. El que provoca que por primera vez, vea un vídeo suyo con volumen.

– ¿El gol que más gritó?

– Sí. Es el gol más lindo de mi vida. Hacerlo en 'Mendi', con nuestra gente, en ese momento... Fue increíble.

– Casi rompe la red.

– Yo no tenía que estar ahí, pero noté que mi marca no me seguía, la pelota cayó en ese espacio y la agarré con todo para dentro.

– ¿Cuántas veces lo ha visto ya?

– Muchísimas. Si es que aún no me lo puedo creer cómo se dio todo. Lo estoy disfrutando.

– ¿Esta vez no le quita el volumen?

– A este no (risas). Me gusta cómo se escucha a la gente. Es muy lindo el rugido. Toda la noche pensando en la jugada, en cómo gritaba la gente, el festejo. He dormido poco. Llegué a casa y estaba muy contento. Me abracé con mi pareja y fue un momento muy lindo. Hablamos mucho esa noche porque ella es la que me apoya cuando las cosas no salen.

– ¿Su hija Alba ha visto el gol?

– Lo vio por la mañana cuando nos levantamos y se puso muy contenta. El horario era muy tarde para ella (2 años y medio). Todavía toma el pecho y los días de antes y después de los partidos yo duermo en otra habitación. Cuando tiro el besito en la celebración es para ella. Cada vez que salto a la cancha, me fijo en la tribuna y cuando la veo le tiro un beso y ella hace como que lo agarra (hace el gesto).

– ¿Ya sabe quién es su aita?

– Sí, se sabe todos los jugadores. El otro día le mandó un audio a Kike, que quería que haga un gol. Le gusta mucho.

– ¿Cómo le explica que le paren por la calle?

– Una vez me miraba así raro y después me preguntó por qué. Le hemos contado que es por el fútbol, que gusta mucho.

– Pasó de delantero a lateral. Eso aquí suele pasar con los chicos con menos técnica. ¿Fue así?

– Total. Me quedaba eso, ir al arco o ya no ir más al fútbol (risas). De chico había muchísimos delanteros. Y yo no metía muchos goles como el de la Real. Me preguntaron si me animaba a jugar de defensor y, claro, dije que sí.

– ¿Cuántos le han felicitado al otro lado del Atlántico?

– El primero mi papá. Me dijo que se había emocionado mucho. La verdad que tengo muchos mensajes aún sin responder. Me ha escrito sobre todo mucha gente de mi pueblo.

– ¿Qué valores le ha inculcado su familia?

– Respeto, tranquilidad, humildad, mucha humildad. Cuando vienen los chicos a pedir unas fotos a la gente, a nosotros no nos cuesta nada ser agradecidos, y trataré siempre de mantener eso. En mi casa solo trabajaba mi papá y cuando me fui a Buenos Aires, a la cantera de Boca, le daba para pagarnos el alquiler, pero para nada más. Dormimos en colchones en el suelo. Me marcó mucho que la primera mesa que pusimos era esta madera que se usa para enrollar cable y nos sentábamos en cajas de verduras. Mi padre se levantaba a las 3 de la mañana e hizo un gran esfuerzo. Es lo que tiene vivir en la capital.

– ¿Su vida ahora es más cómoda?

– Sí, mi papá se ha jubilado hace poco. Estoy muy contento por los dos, pero siempre le digo a mi papá que llevo Tenaglia en la camiseta para devolverle un poco el esfuerzo que hizo.

– ¿Cómo se adaptan para afrontar la crítica social?

– Trato de mantenerme al margen porque ya me pasó cuando estaba en Argentina que consumía mucho redes sociales y no me hacía bien. Ya bastante me fustigo cuando perdemos o no se nos dan las cosas, que voy a casa con mala cara. Ahora soy uno de los capitanes y por ahí me duele la situación que estamos porque nos veo trabajar en el día a día. No tengo ninguna duda de que vamos a cumplir el objetivo y la victoria ante la Real fue un gran paso hacia delante.

Críticas a Coudet «No las entiendo. Vino para ayudarnos y lo está haciendo de buena manera»

– ¿Qué siente cuando el utillero le da el brazalete?

– Se me pone la piel de gallina. Es un orgullo enorme representar a esta ciudad y llevar la cinta de capitán del club que me dio la posibilidad de venir de Argentina, con el que tuve la suerte de vivir el ascenso, la mala del descenso. La verdad es que el otro día iba a pedir quedarme el brazalete por el derbi, por el gol... pero usamos uno nuevo, así que al final nada. Pero cuando me toque la mala suerte de irme de una ciudad que quiero mucho, me voy a llevar muy lindos recuerdos.

– ¿Qué cosas materiales tiene?

– De cada gol que he metido tengo una foto enmarcada. Como no son muchos (risas)...

– ¿Se da algunos caprichos desde que es profesional?

– No muchos. Me di el gusto de hacerme la casa en mi pueblo, en mi ciudad, para estar cerca de la familia en vacaciones.

– ¿Es ahorrador?

– Sí, para eso no soy muy materialista, prefiero ahorrar para el día de mañana poder estar tranquilo, vivir bien y darle lo mejor a mi hija porque ella para mí es mi vida.

'Superviviente' del descenso

– Usted y Sivera son los únicos que vivieron el descenso de 2022. ¿Hablan de ello con sus compañeros?

– Sí, siempre incidimos en que es algo que no tiene que pasar porque nos jugamos el orgullo de una ciudad. El Deportivo Alavés tiene que estar siempre en Primera.

– ¿En qué se parece y en qué se diferencia la situación?

– Yo recién llegué en enero y Escalante me ayudó mucho en la adaptación. Lo sufrimos mucho los dos. Ahora tenemos que trabajar para que no suceda. Hay un grupo humano increíble y creo que lo vamos a sacar adelante.

– ¿Compensó la alegría del ascenso ese mazazo del descenso?

– 100%. Futbolísticamente para mí fue lo mejor y más lindo que me pasó por cómo fue todo, el último minuto, el penalti, después lo que fue el festejo en la ciudad... Fue irrepetible.

– ¿Entiende el descontento de la afición con Coudet?

– La verdad que no. El Chacho vino a ayudarnos y creo que lo estamos haciendo bastante bien. El equipo compite mucho. También es entendible que la gente le tenga un cariño muy grande a Luis (García Plaza), nosotros también, pero así es el fútbol, cuando las cosas no salen, el que primero paga es el director técnico. El Chacho vino para ayudarnos y lo está haciendo de una manera muy buena.

– Él dice que la tensión no les deja ser aún finos con balón. ¿Lo nota?

– Sí. A veces uno lo piensa, cuando hay una jugada en el área, no quieres meter el pie, no quieres hacer penalti, damos algún pelotazo de más o pase más tenso. La situación en que estamos la verdad que no es buena, pero hay que saber afrontarlo y convivir con eso. El grupo se deja la vida pese a los malos resultados y con este trabajo vamos a cumplir el objetivo.

– ¿Sigue jugando a la Play?

– No, no, ya no juego más, lo he dejado hace unos meses porque jugábamos al Warzone y me metía tanto en el juego que después me costaba mucho dormir. Me picaba.

– ¿ Y la afición por pescar es común en Argentina? A Nocioni también le encanta.

– Es un hobby que creo que tenemos casi todos. Ir a pescar, juntarnos con amigos, comer un buen asado... Acá lo he metido un poco a Benavídez, le he llevado tres veces a Miranda y a otro pueblo. La verdad que lo importante no es pescar. Sino ese momento de tranquilidad, estar con amigos, tomarse unos mates, charlar, descomprimirse de todo. Le hace muy bien a la cabeza.

– ¿Le toca animar este año a Benavídez?

– Sí, pero la verdad que como profesional es una persona increíble porque pese a que no le toca jugar, siempre está tirando para delante. Es un orgullo verlo afuera, cómo alienta, dejarse la vida cada vez que juega, nunca tiene una cara mala... Nos ayuda mucho.

