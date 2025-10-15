El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mariano, durante el partido ante el Levante en Mendizorroza. RAFA GUTIÉRREZ
Deportivo Alavés

Mariano Díaz arrastra molestias en el nervio ciático

El delantero sigue un programa de rehabilitación individualizado con la vista puesta en estar ante el Valencia

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:11

Comenta

Mariano Díaz está tocado en el nervio ciático. El delantero hispano-dominicano del Deportivo Alavés, que no jugó en la victoria (3-1) sobre ... el Elche aunque sí estuvo en el banquillo, ha aprovechado el parón para seguir con su plan específico de recuperación con la vista puesta en estar disponible para Eduardo Coudet de cara al partido del próximo lunes (21.00 horas) frente al Valencia en Mendizorroza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

