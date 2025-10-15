Mariano Díaz arrastra molestias en el nervio ciático

Mariano Díaz está tocado en el nervio ciático. El delantero hispano-dominicano del Deportivo Alavés, que no jugó en la victoria (3-1) sobre ... el Elche aunque sí estuvo en el banquillo, ha aprovechado el parón para seguir con su plan específico de recuperación con la vista puesta en estar disponible para Eduardo Coudet de cara al partido del próximo lunes (21.00 horas) frente al Valencia en Mendizorroza.

En la previa del encuentro ante los ilicitanos, el Chacho señaló que la lesión de Mariano era «neurítica». «Vamos viendo día a día. Si se levanta bien, estará disponible», confesó entonces el entrenador argentino, que le convocó para un duelo en el que no se vistió de corto. Desde entonces, el delantero de 32 años, que se resintió del nervio ciático después de la derrota (1-0) en Mallorca en la que jugó media hora, ha entrenado en solitario en Ibaia para recuperarse de una dolencia que ya sufrió en sus primeras temporadas en el Real Madrid.

Mariano ha trabajado con los servicios médicos albiazules, realizando ejercicios de fortalecimiento y estiramiento en el gimnasio y en el césped de Ibaia, donde también ha salido a trotar para ver cuáles son sus sensaciones. Después de más de un año sin competir, ni el club ni el futbolista quieren correr riesgos con su regreso y van con cautela en su recuperación. Además, la distancia con el partido ante el Valencia, al que llegará el Alavés tras 15 días sin competir, favorece su puesta a punto.

222 minutos con el Alavés

Toni Martínez, lesionado en el hombro derecho, Calebe, tocado en la pierna izquierda, y Diarra, con dolor en un pie, han superado sus problemas físicos y están ya a las órdenes de Coudet. Un camino que quiere recorrer también Mariano, que acumula 222 minutos repartidos en 7 partidos de albiazul después de firmar en verano hasta 2027. Aunque no se marcan plazos para su regreso, tanto el cuerpo técnico como el delantero esperan que la evolución sea favorable y se vaya reincorporando poco a poco al grupo con el duelo ante el Valencia en el horizonte.