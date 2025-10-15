El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Uno de los murales que adorna Mendizorroza, firmado por Iraultza 1921 y en recuerdo al ascenso a Segunda de 1974.

Nueva propuesta de sanción al Alavés por los murales en Mendizorroza

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte plantea una multa de 40.000 euros al club albiazul por los grafitis con «simbología de Iraultza»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:37

Comenta

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha propuesto una sanción de 40.000 euros al Deportivo Alavés por permitir grafitis y murales ... en la fachada y accesos de Mendizorroza. En su escrito, publicado este miércoles, alega que las pintadas cuentan con «simbología del grupo Iraultza 1921». Esos murales se realizaron en octubre de 2014 para conmemorar el 90 aniversario del estadio con imágenes históricas del club: desde el mítica pareja Ciriaco-Quincoces, Donato y su marcador, el Alavés que disputó la final de la Copa de la UEFA de 2001 o lemas contra el racismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  7. 7 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»
  8. 8 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  9. 9

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  10. 10 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nueva propuesta de sanción al Alavés por los murales en Mendizorroza

Nueva propuesta de sanción al Alavés por los murales en Mendizorroza