Nueva propuesta de sanción al Alavés por los murales en Mendizorroza

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha propuesto una sanción de 40.000 euros al Deportivo Alavés por permitir grafitis y murales ... en la fachada y accesos de Mendizorroza. En su escrito, publicado este miércoles, alega que las pintadas cuentan con «simbología del grupo Iraultza 1921». Esos murales se realizaron en octubre de 2014 para conmemorar el 90 aniversario del estadio con imágenes históricas del club: desde el mítica pareja Ciriaco-Quincoces, Donato y su marcador, el Alavés que disputó la final de la Copa de la UEFA de 2001 o lemas contra el racismo.

No obstante, se trata de una sanción recurrente. De hecho, el año pasado el club ya recibió varias propuestas de multa por este motivo. Aunque el origen se remonta a hace una década. El Alavés acumula desde la temporada 2015-2016 una treintena de propuestas de sanción por hechos contrarios a la Ley 19/2007, la mayoría vinculadas al «apoyo y promoción de este grupo». El colectivo se encuentra desde 2022 en un amplio listado de grupos considerados «radicales y violentos». Misma relación en la que figuran otros como Indar Gorri (Osasuna) o Herri Norte (Athletic).

El Alavés ya explicó que trabaja por impedir futuras sanciones. Es decir, retirar toda la simbología presente dentro de los muros del estadio. Algo en cualquier caso complejo dado que en cada partido cualquier aficionado puede, por ejemplo, pegar una pegatina que haga referencia a Iraultza 1921 en la grada. Pero el club también advirtió sobre una derivada dependiente del convenio de uso suscrito entre el Alavés y el Ayuntamiento de Vitoria y que fue extendido hasta 2029.

Según apuntaron desde la entidad, cualquier actuación que se deba realizar en el exterior del campo compete a su propietario, el Consistorio. Ese es el caso de los murales sobre los que ha posado sus miradas Antiviolencia. Sin embargo, el hecho de que cuenten con la firma de Iraultza 1921 -miembros del grupo colaboraron con otros colectivos en su elaboración- ha sido otra vez el motivo para que Antiviolencia las censure.