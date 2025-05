Luis García recuerda su cese en el Alavés: «Por dentro se me rompió algo» «No me dejaron progresar, pero valoro mucho lo que ha hecho el Chacho», explica el extécnico albiazul

Jon Aroca Sábado, 24 de mayo 2025, 11:21 Comenta Compartir

Luis García Plaza fue un protagonista latente en la permanencia que hace una semana logró el Deportivo Alavés en Valladolid. El extécnico albiazul, aunque cesado en diciembre, sigue siendo una figura importante tanto en el vestuario como para la afición. Pasadas unas pocas horas, el propio García felicitó al club albiazul tras haber certificado la continuidad en la máxima categoría.

Días después, el técnico ha hablado sobre su exequipo y el trauma que supuso su cese. Lo ha hecho una entrevista en Marca. En ella reconoce el dolor que le generó una destitución que no esperaba. «El palo fue duro. Por dentro se me rompió algo. Estaba muy feliz allí. Estaba identificado, creía en este proyecto y no iban tan mal las cosas como para que me cesen», ha explicado el exalbiazul.

En la conversación, García agradece las muestras de cariño de la grada y, aunque cree que su cese llegó en «una situación no entendible», mantiene una relación cordial con el director deportivo, Sergio Fernández. «Con Sergio hemos hablado después, hemos cruzado mensajes y no hay ningún tipo de problema. Estoy seguro que Sergio me tiene mucho aprecio, como yo se lo tengo a él», ha explicado. También ha reconocido el trabajo desempeñado por Coudet, aunque le hubiera gustado seguir en el cargo. «No me dejaron progresar, pero sí que es verdad que yo valoro mucho lo que ha hecho el Chacho. Creo que tiene mucho mérito», destaca.

El técnico, que asegura estar en búsqueda de un nuevo club -han sonado Getafe y Osasuna- sin descartar del todo salir al extranjero, también ha agradecido las palabras de cariño que tuvieron hacia él jugadores como Kike García o Nahuel Tenaglia tras lograr la permanencia. «Hubo alguna persona de los que están allí que a los dos minutos me estaba llamando y termina el partido con el móvil desde el césped», ha desvelado.