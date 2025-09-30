Las lesiones golpean a la delantera del Alavés A cinco días del partido contra el Elche, Toni Martínez y Mariano son duda para entrar en la convocatoria

Jon Ander Goitia Martes, 30 de septiembre 2025, 12:47 | Actualizado 12:53h. Comenta Compartir

Nuevo contratiempo en el Alavés. Después de que la FIFA haya sancionado a Facundo Garcés, el foco ahora se desvía a la parcela ofensiva. Eduardo Coudet prepara el partido de este domingo (Alavés-Elche, 14.00 horas) con serios interrograntes en la delantera. Mariano y Toni Martínez son duda para el encuentro tras sufrir molestias físicas. De manera que el entrenador argentino, por ahora, sólo cuenta con Lucas Boyé como único referente.

El delantero hispano-dominicano se ejercitó en la sesión del lunes con el resto del grupo. Sin embargo, a la conclusión del mismo aquejó molestias en su isquitobial. Unos problemas que llevan al club a actuar con cautela para evitar que la lesión pueda agravarse. En el caso del ariete murciano, la dolecia se centra en su hombro derecho, un contratiempo que ya apareció en el partido del fin de semana contra el Mallorca. En ambos casos, su participación está en el aire.

De manera que Coudet prepara durante esta semana el partido con Lucas Boyé como referencia en el ataque. El delantero argentino, además, afronta un partido especial, dado que se medirá al equipo en el que militó durante cuatro temporadas (2020-2024). De hecho, fue titular con ellos en el último enfrentamiento entre el Alavés y el Elche en Mendizorroza, con victoria (1-0) para los albiazules.