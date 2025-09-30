El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Garcés salta con un adversario. Factoría9
Desde el Monte del Pico

Enredo a 11.000 kilómetros

Un contexto inquietante rodea la sanción FIFA a Garcés mientras la Federación de Malasia alega un «error técnico»

Fernando Ruiz de Esquide

Fernando Ruiz de Esquide

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:01

Los caminos de la FIFA son inescrutables, pero la nacionalización masiva de jugadores por parte de la Federación de Malasia tampoco se antoja precisamente un ... ejemplo de transparencia. Ahí, entre la espada y la pared, cerca de ser atravesados por el acero, se encuentran Facundo Garcés y el Alavés. A 11.000 kilómetros, desde la capital malaya de Kuala Lumpur y para justificar lo sucedido, se alega un «error técnico en el envío de los documentos realizado por el personal administrativo». El objetivo, fundamentar la apelación que permita revocar la sanción de un año que ha caído a plomo sobre el defensa central albiazul y otros seis jugadores. Todos ellos naturalizados por la vía rápida ante la recelosa mirada de los países vecinos con los que la selección asiática compite en los torneos internacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  4. 4

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  5. 5

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  6. 6

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  7. 7 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  8. 8

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Enredo a 11.000 kilómetros

Enredo a 11.000 kilómetros