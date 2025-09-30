Enredo a 11.000 kilómetros

Los caminos de la FIFA son inescrutables, pero la nacionalización masiva de jugadores por parte de la Federación de Malasia tampoco se antoja precisamente un ... ejemplo de transparencia. Ahí, entre la espada y la pared, cerca de ser atravesados por el acero, se encuentran Facundo Garcés y el Alavés. A 11.000 kilómetros, desde la capital malaya de Kuala Lumpur y para justificar lo sucedido, se alega un «error técnico en el envío de los documentos realizado por el personal administrativo». El objetivo, fundamentar la apelación que permita revocar la sanción de un año que ha caído a plomo sobre el defensa central albiazul y otros seis jugadores. Todos ellos naturalizados por la vía rápida ante la recelosa mirada de los países vecinos con los que la selección asiática compite en los torneos internacionales.

La FIFA habla de «falsificar» documentación. Cuando menos, se trata de un contexto inquietante. De esos que, antes de entrar al fondo de la cuestión, exigen un buen abogado. Después, entre togas y justicia deportiva, nunca se sabe. Quizás se quede en un simple malentendido explicado de forma meridiana por los dirigentes malayos, quizás un defecto de forma anule argumentos favorables al castigo, tal vez se trate de solicitar medidas cautelares para que los futbolistas puedan desempeñar su trabajo mientras se aclara la situación… Si se trata de maniobras dilatorias en las salas de vistas sería aconsejable el asesoramiento del presidente de la Liga, Javier Tebas. Uno se imagina que Garcés podría empezar a cumplir la sanción cuando tenga nietos.

La imaginación siempre vuela, pero a ras de suelo corren ya las consecuencias deportivas para el Alavés. Hasta que se decida lo contrario Coudet se ha quedado sin su central de cabecera. El tipo que solo iba a salir de las alineaciones por fuerza mayor. El jugador que hizo un esfuerzo y se quedó un año en blanco para recalar en Vitoria. El defensa argentino con contrato firmado hasta 2028, lo que a priori garantizaba una pieza sólida en una posición siempre delicada. Un Facundo Garcés que, además, ocupa un centro de la zaga donde el Alavés no dispone precisamente de demasiados efectivos. Un ex de Colón de Santa Fe que, pase lo que pase, dispondrá de un hueco en la historia albiazul. Y es que contribuyó de forma importante a la salvación. Aquella dupla Garcés-Mouriño levantó en los últimos partidos el muro donde rebotaron muchos rivales para sellar la portería de Sivera. Incluida una acción defensiva afortunada y casi milagrosa en los instantes finales del duelo de la permanencia en Valladolid.

Hasta que se decida lo contrario Coudet se ha quedado sin su central de cabecera

Aunque el grupo Alavés-Baskonia parece ahora el pagano de una problemática ajena, la verdad es que hay incluso jurisprudencia derivada de actuaciones pioneras de los dirigentes vitorianos en cuestión de pasaportes. Como aquella demanda de 2000 por los baskonistas Timinskas y Stombergas: los lituanos a los que, no sin dilaciones, se reconoció en los tribunales sus derechos como trabajadores comunitarios abriendo la puerta a muchos otros. Más vale que la resolución del caso Garcés se parezca a esta última y no tenga relación con la del exalbiazul de la década de los 70 y también argentino Miguel Ángel Adorno. A él se le atribuye la frase: «Mi padre (o abuelo, según las versiones) nació en Celta de Vigo». Acabaría sancionado por «falsedad documental». De que haya semejanzas con una u otra historia dependerá el futuro de Garcés y las necesidades del Alavés. Si hay desenlace favorable, la continuidad de un futbolista importante; si persiste la sanción de un año, un final que se augura espinoso.