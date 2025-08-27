El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Pacheco posa en el césped de Mendizorroza. Blanca Castillo

Jon Pacheco: «Guridi y Guevara solo me dijeron cosas positivas del Alavés»

El defensa, que lucirá el '5', está «listo» para jugar este sábado ante el Atlético de Madrid

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:03

Jon Pacheco se ha presentado este miércoles con el Deportivo Alavés con el dorsal 5 a la espalda y sonriente e ilusionado ante esta ... nueva oportunidad. «Es la primera vez que salgo de Zubieta y tengo muchas ganas de esta experiencia. Es un grandísimo club y todo ha sido positivo desde el principio», ha afirmado el defensa navarro de 24 años, que llega como cedido (sin opción de compra, tal y como ha indicado Sergio Fernández).

