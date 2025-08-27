Jon Pacheco: «Guridi y Guevara solo me dijeron cosas positivas del Alavés»

Jon Pacheco se ha presentado este miércoles con el Deportivo Alavés con el dorsal 5 a la espalda y sonriente e ilusionado ante esta ... nueva oportunidad. «Es la primera vez que salgo de Zubieta y tengo muchas ganas de esta experiencia. Es un grandísimo club y todo ha sido positivo desde el principio», ha afirmado el defensa navarro de 24 años, que llega como cedido (sin opción de compra, tal y como ha indicado Sergio Fernández).

Pacheco ha explicado cómo se gestó su fichaje por los albiazules. «Desde el principio el Alavés mostró un fuerte interés en mí. Hablé con Sergio Fernández hace unos días y me dijo que valorara salir si había opciones, y a partir de ahí, todo fue fluido y fácil. Además, conocer gente en la plantilla y estar cerca de casa también ayuda», ha destacado un Pacheco que conversó con Jon Guridi y Ander Guevara, excompañeros en la Real Sociedad con los que ahora compartirá vestuario en Mendizorroza, antes de aterrizar en Vitoria.

«Soy mucho de preguntar. Hablé con Jon, Ander y también con Karrikaburu (ambos son de Elizondo y compartían hasta la semana pasada equipo en la Real) y sólo me hicieron comentarios positivos. El Alavés es una familia, estoy adaptándome rápido y me han acogido muy bien», ha confesado Pacheco, «listo» para jugar este fin de semana ante el Atlético de Madrid (sábado, 17.00 horas) o cuando quiera el Chacho.

«He hecho la pretemporada en la Real Sociedad y sé que aquí han metido mucha caña este verano. Estoy al 100%. El míster me ha pedido que sea yo mismo y que aporte en situaciones como la salida de balón desde atrás. Me tengo que adaptar a otras cosas que no he trabajado tanto para sacar lo mejor de mí y del equipo», ha explicado Pacheco.

Por su parte, Sergio Fernández se ha mostrado «agradecido» a la Real Sociedad por las «conversaciones fluidas y positivas» para que el acuerdo cristalizara. También a Pacheco. «Cuando empezamos a hablar de la posibilidad, la opción parecía remota, imposible, pero entendió que el Alavés era el lugar adecuado para el crecimiento y desarrollo de su carrera. Notamos en la conversación esa química y todas las partes creemos que es la decisión adecuada», ha sentenciado el director deportivo.