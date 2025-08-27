Sergio Fernández: «Nos gusta Denis Suárez, pero la dificultad de incorporarlo es máxima por su nivel»

Sergio Fernández ha analizado este miércoles cómo está el mercado del Deportivo Alavés en la presentación de Jon Pacheco. El director deportivo ha hablado ... sobre Denis Suárez, un futbolista que ha sondeado el club y cuyo fichaje es complicado en su ejecución por la competencia de equipos como el Celta. El leonés ha señalado que es un jugador que «gusta» en el Paseo de Cervantes, pero ha advertido de la complejidad de la operación: «Me imagino que por su nivel futbolístico la dificultad de incorporarlo es máxima».

En cuanto a los próximos pasos a dar en el mercado, en el que la dirección deportiva trabaja en fichar a un futbolista de banda sin descartar añadir una nueva pieza a la defensa, Fernández no ha querido desvelar sus planes pero ha apostado por hacer el equipo «más simétrico posible con las mejores opciones» para estar «más cerca de los objetivos»: «Mientras el mercado esté abierto pueden pasar infinidad de situaciones y oportunidades a las que estaremos atentos. No sé si incorporaremos uno, dos o ningún jugador o si habrá tres salidas. Todo fluirá en función de las necesidades que tiene el equipo y las oportunidades que haya».

Fernández ha afirmado que al final del mercado le gustaría tener «todas las posiciones dobladas» para darle «argumentos y recursos» a Coudet para realizar el fútbol que quiere. Además, el director deportivo ha indicado que Gustavo Albarracín, joven argentino fichado este mercado de Talleres, podría salir cedido a «una categoría superior» (el Huesca de Segunda está interesado) para «adelantar procesos y estar más cerca de su mejor rendimiento».

Sobre el futuro de Hugo Novoa y Nikola Maras, dos futbolistas sin minutos en estas primeras dos jornadas, el leonés no ha personalizado, pero sí ha hablado sobre la situación de varios de los integrantes de la plantilla que no han tenido protagonismo en este arranque. «Independientemente de la decisión que vayan a tomar respecto a su futuro, hay futbolistas que su papel dentro del equipo va a ser irrelevante, mínimo, y todos deben valorar cuál es la mejor decisión. A partir de ahí, pasarán infinidad de situaciones y buscaremos lo mejor para los intereses de todas las partes», ha sentenciado.