Sergio Fernández y Jon Pacheco. Blanca Castillo
Deportivo Alavés

Sergio Fernández: «Nos gusta Denis Suárez, pero la dificultad de incorporarlo es máxima por su nivel»

El director deportivo del Alavés apuesta por hacer el equipo «más simétrico posible» y no descarta la salida de algún jugador que tendrá un papel «irrelevante»

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:41

Sergio Fernández ha analizado este miércoles cómo está el mercado del Deportivo Alavés en la presentación de Jon Pacheco. El director deportivo ha hablado ... sobre Denis Suárez, un futbolista que ha sondeado el club y cuyo fichaje es complicado en su ejecución por la competencia de equipos como el Celta. El leonés ha señalado que es un jugador que «gusta» en el Paseo de Cervantes, pero ha advertido de la complejidad de la operación: «Me imagino que por su nivel futbolístico la dificultad de incorporarlo es máxima».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

