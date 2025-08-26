El Alavés sondea el fichaje de Denis Suárez

El Deportivo Alavés está interesado en Denis Suárez (Salceda de Caselas, 1994). El club albiazul ha sondeado la incorporación del talentoso futbolista gallego de 31 ... años, sin sitio en el Villarreal a una temporada del final de su contrato (2026). El enroque del Leganés en su posición con Juan Cruz, por el que reclama los 10 millones de euros de su cláusula, ha hecho que los vitorianos valoren otras opciones y perfiles para una banda izquierda en la que buscan añadir una nueva pieza.

Un rol en el que encaja Denis Suárez, que aunque actúa preferentemente en posiciones más centradas sabe lo que es moverse en el costado zurdo en un papel similar al que tiene actualmente en la plantilla Carles Aleñá. «La profundidad no nos la van a dar los extremos, sino los laterales», explicó Sergio Fernández. En este escenario, el club trabaja en la incorporación de un futbolista de banda pero está profundizando en la posible llegada del internacional español, que busca nuevos horizontes después de una temporada en la que apenas acumuló 690 minutos (22 partidos) entre todos los torneos con el Villarreal. El gallego dejó atrás las lesiones que le condicionaron el curso anterior, en el que sólo disputó cinco encuentros con los 'amarillos'.

Sin embargo, en el inicio de esta Liga, Marcelino tampoco ha contado con un Suárez que no se ha vestido de corto en las dos primeras jornadas. Busca una salida del Villarreal tras varias temporadas sin protagonisto en el césped y el Alavés ha tanteado un fichaje avalado por Eduardo Coudet. El centrocampista brilló a las órdenes del Chacho en Balaídos, donde disputó 69 partidos, marcó 4 goles y dio 12 asistencias en dos temporadas (2020-22). La sintonía entre ambos es plena después de una etapa en la que Denis lució su mejor fútbol tras una dilatada carrera en la que pasó por clubes como el Manchester City, el Barcelona, el Arsenal, el Sevilla o el Espanyol.

Coudet le sacó su mejor versión en Vigo y es por ello que reencontrarse con él en Mendizorroza es una opción muy valorada por el polivalente centrocampista. Sin embargo, la operación se antoja muy compleja en su ejecución. El Alavés, que valora cómo encajar a Suárez en su ecosistema financiero, no está solo en el interés por un futbolista que el Villarreal no pondrá problemas para que abandone La Cerámica en este final de mercado. El Celta, club del que es canterano y en el que jugó entre 2019 y 2022, lleva todo el verano intentando incorporarle, pero las dificultades para dar salidas y hacerle hueco en los márgenes del limite salarial complican su vuelta a Balaídos. También tiene ofertas del extranjero, más potentes en lo económico de lo que podría ofrecer el Alavés, pero menos atractivas en lo deportivo.

Un perfil diferente

En este punto, Suárez busca un equipo en el que pueda sentirse importante y contar con una continuidad esquiva desde que abandonó el Celta hace tres años. Un deseo que puede cumplirse en Mendizorroza con el respaldo de un Coudet con el que ya rindió a buen nivel. No obstante, aunque su versatilidad le permite actuar en la banda izquierda, Suárez es un centrocampista ofensivo. Y el Alavés tiene gran cantidad de medios (Aleñá, Guridi, Pablo Ibáñez, Guevara, Blanco y Benavídez) de diferentes características en su plantilla. Aunque su capacidad técnica, visión de juego, llegada y habilidad para aguantar el balón, regatear y dar el último pase daría más variantes al fútbol combinativo del Chacho.