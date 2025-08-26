El Alavés trabaja en «redondear» la plantilla con el foco en la banda izquierda

El Deportivo Alavés se ha sumergido en la última semana del mercado con la mayoría de sus deberes hechos. Los nueve fichajes realizados –Pablo ... Ibáñez, Jonny, Raúl Fernández, Yusi, Calebe, Aleñá, Mariano, Boyé y Pacheco– dibujan un equipo que a pesar de sus 13 bajas tiene varias líneas ya definidas.

En cuatro días, los vitorianos han completado su delantera con la incorporación del '9' argentino del Granada y han logrado tapar el agujero que tenían en el eje de su defensa con la llegada a préstamo del central navarro de la Real Sociedad. Dos movimientos que no serán los últimos del verano en el Paseo de Cervantes. «Siempre que esté abierto el mercado nuestra obligación es estar atentos a lo que pueda suceder», repitió varias veces Sergio Fernández durante la presentación de Boyé.

El director deportivo apostó por «redondear el equipo para que no haya esas aristas de las que siempre hablamos que nos quedan por reforzar». Y el club tiene el foco puesto en la banda izquierda como punto prioritario a fortalecer. Aleñá, mediapunta de formación, ha sido el inquilino «por necesidad», tal y como explicó Coudet, de esa demarcación de inicio ante Levante y Betis, con Abde de revulsivo.

El Alavés necesita una nueva pieza ahí y el principal objetivo en este mercado ha sido Juan Cruz. Sin embargo, el Leganés reclama los 10 millones de euros de la cláusula del extremo de 25 años, del que el club madrileño posee el 60% de sus derechos y el Betis el 40%. Apesar de los deseos de Cruz de abandonar Butarque y de no haber sido convocado en las dos primeras jornadas de Segunda, la fórmula para incorporarle es cara y nada sencilla por todos los actores implicados y los pretendientes –Rayo, entre otros– del atacante, lo que hace que el club valore también otras opciones para equilibrar en número y perfiles el equipo en la banda zurda.

Sin embargo, no es la única posición en la que el Alavés podría sumar nuevos elementos. «Mientras el mercado esté abierto puede pasar absolutamente de todo en cualquiera de las posiciones», reiteró Fernández. El club no descarta incorporar un nuevo defensa a pesar de que Pacheco fortalece «una demarcación en la que después de las salidas de Abqar y de Mouriño necesitábamos reforzarnos. Hemos buscado un jugador específico y lo hemos conseguido», añadió el leonés.

Garcés –diestro– y Pacheco –zurdo– son los únicos centrales puros de la plantilla. La polivalencia de Tenaglia –zaguero improvisado en el arranque–, Diarra y Parada puede cubrir eventuales bajas, toda vez que Maras está en la rampa de salida. Por ello, la opción de firmar a otro central, siempre que encaje en los parámetros deportivos y económicos, está sobre la mesa.

23 jugadores en plantilla

Las nueve incorporaciones han dado forma a un Alavés de 23 jugadores que está completo, salvo salida inesperada de alguno de sus futbolistas claves, en la delantera, el medio campo y los laterales. Sin embargo, estarán atentos hasta el día 1 de septiembre a las «entradas y salidas». Un capítulo de bajas en el que jugadores como Abde no tienen garantizada su continuidad.

Sin embargo, el argelino «ha mostrado sus habilidades», tal y como indicó Sergio Fernández, en estas dos primeras jornadas. «Es un jugador de la primera plantilla, estamos encantados con él y con cada uno de los futbolistas que componen el proyecto, pero puede suceder cualquier cosa», sentenció.