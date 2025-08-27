El Alavés encuentra un filón en Zubieta

El Deportivo Alavés ha encontrado un filón en Zubieta. Desde hace un lustro, los albiazules han mirado al norte explotando el vivero de talento guipuzcoano ... con el objetivo de reforzar su plantilla. La cesión de Jon Pacheco desde la Real Sociedad es el último ejemplo de los trasvases recientes realizados entre San Sebastián y Vitoria de futbolistas con calidad, pero de poca presencia en el conjunto txuri-urdin, que luego desempuntaron de albiazul en Mendizorroza.

El central navarro, que aterriza en el Alavés en busca de minutos para cubrir el hueco provocado en el eje de la zaga por la marcha de Santiago Mouriño al Villarreal, se une a una lista en la que dos futbolistas que continúan en la actual plantilla a las órdenes de Eduardo Coudet brillan con luz propia. Jon Guridi y Ander Guevara, con los que Pacheco compartió etapa formativa en Zubieta, éxitos en el primer equipo y con los que ya se ha reencontrado en Ibaia, han hallado en Vitoria su hábitat para ser importantes. El guipuzcoano, con poco protagonismo y lesiones en la Real, llegó a Mendizorroza en 2022 con el equipo en Segunda División. Un cambio que le transformó. Dio el salto a la mediapunta y se convirtió en imprescindible en las últimas cuatro campañas de babazorro, en las que ha acumulado 117 partidos, 7 goles y 6 asistencias.

«El Alavés me lo ha dado todo desde que vine. Es lo que buscaba al salir de la Real. Quería tener esa continuidad y en poco tiempo he pasado de los cien partidos. Estoy orgulloso», confesó en este periódico Guridi, clave en el ascenso a Primera y en la consolidación de los vitorianos en la élite. Un camino, en este caso de vuelta a sus orígenes, que tomó Guevara en 2023. «Estoy agradecido al máximo a la Real, pero era el momento de cerrar el círculo y volver donde empezó todo», destacó el centrocampista, «sin palabras» por enfundarse una camiseta albiazul que lució en su niñez, antes de marcharse a Zubieta, y que también vistió su padre, Carlos, en los años 80.

Guevara regresó a Mendizorroza en 2023 tras 101 partidos con un conjunto guipuzcoano con el que conquistó la Copa. Sin embargo, el medio quería ser importante, tener más regularidad, y lo ha conseguido con un Alavés con el que ha jugado 77 choques (1 gol y 2 asistencias) en dos temporadas en las que ha mezclado rachas en el once con otras saliendo desde el banquillo. Además, es uno de los líderes del vestuario como capitán.

Un curso en Vitoria

Un paso más efímero en la capital alavesa tuvieron Andoni Gorosabel y Álex Sola, sin sitio ambos en la Real Sociedad cuando aterrizaron en Vitoria en 2023. El lateral derecho, al que le quedaba un año de contrato en Anoeta, buscaba relanzar su carrera y lo hizo en Mendizorroza. Brilló al disputar 36 partidos y anotar un gol. Fue imprescindible para Luis García en la campaña 2023-24. Finalizado su contrato de un curso con el Alavés, puso rumbo al Athletic. Y Sola, al que la Real cedió una temporada al conjunto albiazul, fue un comodín en la banda diestra aquel año. 33 partidos y 4 asistencias acumuló el guipuzcoano, que perdió su sitio en el once tras el fichaje de Carlos Vicente en enero. De vuelta a Anoeta, fue traspasado al Getafe.

En la misma temporada firmó por el Alavés un Jon Karrikaburu -natural de Elizondo como Pacheco- casi inédito como babazorro. La competencia de Kike García y de Samu relegó a un rol residual al delantero, que apenas jugó cuatro partidos en media temporada, aunque marcó tres goles al Deportivo Murcia en Copa. En enero rompió su préstamo y puso rumbo al Andorra de Segunda. Karrikaburu fue la excepción de unas operaciones que en el resto de los casos han tenido éxito. Pacheco aspira a correr la misma suerte