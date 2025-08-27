El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guevara, Guridi, Pacheco, Gorosabel y Sola, con el Alavés. E.C.

El Alavés encuentra un filón en Zubieta

Pacheco se reencuentra con Guridi y Guevara en Ibaia y amplía la saga de fichajes de éxito procedentes de la Real como Gorosabel y Sola

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:13

El Deportivo Alavés ha encontrado un filón en Zubieta. Desde hace un lustro, los albiazules han mirado al norte explotando el vivero de talento guipuzcoano ... con el objetivo de reforzar su plantilla. La cesión de Jon Pacheco desde la Real Sociedad es el último ejemplo de los trasvases recientes realizados entre San Sebastián y Vitoria de futbolistas con calidad, pero de poca presencia en el conjunto txuri-urdin, que luego desempuntaron de albiazul en Mendizorroza.

