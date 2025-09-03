El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lucas Boyé, durante su presentación en Mendizorroza. Rafa Gutiérrez
Desde el Monte del Pico

El cosquilleo habitual

Otro intenso mercado veraniego con salidas importantes y múltiples fichajes deja un nuevo Alavés en construcción que, a priori, volverá a pelear en el límite

Fernando Ruiz de Esquide

Fernando Ruiz de Esquide

Vitoria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:18

Ganar en el último minuto (Levante), perder por la mínima (Betis) e igualar (Atlético de Madrid) tras un eterno descuento de 15 minutos. Es la ... sufrida y positiva secuencia del arranque liguero del Alavés. Salvo sorpresa, también el fiel anuncio de otra temporada en el límite. Todo ello tras un intenso mercado veraniego con salidas importantes y fichajes múltiples que generan el cosquilleo habitual. Es decir, esa incertidumbre semanal de si, por rendimiento sobre el césped en su etapa albiazul, se tratará de 'Conechnys' o 'Carlos Vicentes'. Y es que se ha demostrado que en un elevado tanto por ciento las campañas dependen del acierto en las contrataciones. También, por supuesto, de esa fortaleza interna del vestuario que hace apenas unos meses ayudó a salvar una situación crítica.   

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  2. 2

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  3. 3

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  4. 4

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»
  5. 5

    Abierto el plazo para comprar el derecho de superficie de las VPO
  6. 6

    El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander
  7. 7

    Magdalena Múgica asume la presidencia del IMQ
  8. 8 Julen Jon Guerrero ya tiene equipo y se enfrentará al Bilbao Athletic
  9. 9

    Giro en el asesinato de Mati Muñoz: Interpol sospecha que la Policía de Lombok está también implicada
  10. 10

    Apuñalan a un joven en otra pelea en la casa okupada de Getxo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El cosquilleo habitual

El cosquilleo habitual