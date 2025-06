Facundo Garcés se convierte en el ídolo de Malasia

Los últimos seis meses han sido trepidantes para Facundo Garcés (Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina, 1999). Después de más de un año sin ... jugar con Colón, que no dio luz verde a su traspaso al Alavés, apartándole y obligándole a entrenar con el equipo reserva y en solitario, el central aterrizó en enero en Ibaia. Toda una liberación para un Garcés que ha vivido un final de temporada de ensueño.

«Juego para disfrutar, no para sufrir», reconoció en este periódico el argentino, que se quitó de encima los «momentos difíciles» pasados con las botas puestas. Desde el primer día encajó en el vestuario babazorro y se convirtió en una voz autorizada. Y en cuanto agarró la titularidad, no la soltó. «Tenía pendiente romper muchos prejuicios por el hecho de no jugar durante un año», confesó un Garcés que dotó en el sprint final de seguridad a la zaga vitoriano junto a Mouriño.

El central de 25 años entró en el once de Coudet en el empate (1-1) en el Pizjuán y blindó una retaguardia que apenas encajó tres goles en las últimas siete jornadas. Un periodo en el que sumaron 12 puntos claves para lograr la salvación. Y con el estatus de titular en Primera y la permanencia en el bolsillo, Garcés puso la guinda a su temporada estrenándose en el fútbol de selecciones con Malasia.

«Es un honor increíble. Estoy listo para darlo todo», declaró el defensa del Alavés tras anunciarse su convocatoria. El origen de su bisabuelo, natural de Malasia, le permitió ser citado por el combinado que dirige Peter Cklamovski, que ocupa el puesto 131 del ranking FIFA. Y en cuanto supo de esta opción, Garcés no dudó. Cogió un avión y se unió a la concentración de los 'Tigres malayos' en Kuala Lumpur. Y en el país del sudeste asiático, el defensa del Alavés se ha convertido en todo un ídolo. Le han arropado y le han brindado todo su calor desde que pisó por primera vez Malasia.

«Desde mi llegada he sentido el cariño y el apoyo de todos. Es sólo el comienzo. No puedo imaginar lo increíble que será cuando todo el país y su afición nos apoyen», afirmó Garcés, que ha encajado a la perfección en un vestuario en el que hay futbolistas nacidos en Argentina, Australia, Brasil, Reino Unido... Sin embargo, ninguno con el poso de competir en LaLiga como él.

«Tiene un carácter fuerte. Es un defensor tranquilo, con una gran personalidad y experiencia al más alto nivel. Está entusiasmado por representar a Malasia y se enorgullece de dar la vida por este país», apuntó el seleccionador, Peter Cklamovski, que le colocó como titular en su defensa de tres en el duelo frente a Vietnam de clasificación para la Copa de Asia 2027. Y sobre el césped del Estadio Nacional Bukit Jalil, Garcés ejerció de líder.

Líder en el césped

Con el '3' en la espalda y compartiendo retaguardia con el vizcaíno Jon Irazabal, el defensa del Alavés se mostró sólido y contundente. Cómodo con el balón, mandó y ordenó a una Malasia que goleó (4-0) a su rival ante más de 60.000 espectadores. Los 'tigres malayos' mordieron con un Garcés con estatus de capitán. El babazorro es respetado por compañeros y rivales. Y el central, ante tanto cariño, se está mostrando agradecido.

Cuando aterrizó en Vitoria, el argentino conectó desde el principio con la afición de Mendizorroza. Ahora, el albiazul también lo ha hecho con el país de sus antepasados, rendidos a su nueva estrella en la vuelta de honor que dieron al estadio tras su victoria. Un exótico epílogo a un final de curso inolvidable para un Garcés que ya piense en recargar pilas de cara a la pretemporada del Alavés.