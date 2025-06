Garcés ya manda en su debut con Malasia

Abqar, sin minutos con Marruecos

El del final de curso se trata de un parón atípico, ya que no todas las selecciones disputan partidos oficiales y algunas aprovechan para rotar a sus convocados. Así sucede en algunos combinados africanos. De esta forma, Jesús Owono no ha viajado con Guinea Ecuatorial y tampoco Moussa Diarra lo ha hecho con Mali. Abqar, pendiente de concretar su renovación o salida a otro club, sí que ha viajado con Marruecos. Aunque no ha gozado de minutos en ninguno de los dos amistosos de su selección. Esta ventana sí que ha servido para el debut del vitoriano Maroan Sannadi, en el Athletic, con el combinado marroquí.