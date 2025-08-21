La defensa inesperada del Alavés dobla su apuesta

El Chacho Coudet apostó por resolver el rompecabezas del centro de la defensa del Deportivo Alavés con una pieza que no estaba destinada para ... cubrir esa posición y la apuesta le dio un resultado excelente. No solo por el hecho de que el protagonista de esa reconversión, Nahuel Tenaglia, marcase el gol de la victoria en el tiempo de descuento, sino porque el zaguero cumplió con probada solvencia como acompañante de su paisano Facundo Garcés. La necesidad configuró una dupla que no entraba en ninguna quiniela, pero ha sido el rendimiento de ambos sumado a la falta de movimientos mercantiles el que propicia que el técnico redoble su apuesta para un escenario de mayor dificultad como la visita al Betis de mañana (21.30 horas).

Una semana después de ese golpe sobre la mesa ante el Levante el escenario es idéntico. Sin movimientos para incorporar al ansiado central, Coudet vuelve a explorar la opción de reubicar la fiabilidad de Tenaglia al centro de la zaga. El club sigue inmerso en el mercado en busca de un central de garantías que pueda ocupar desde el primer momento el hueco vacante junto a Garcés, pero es un hecho que el zoco ofrece pocas oportunidades que cumplan todos los requisitos exigidos por la dirección deportiva albiazul. Aunque las jornadas finales de la ventana pueden propiciar también la aparición de oportunidades inesperadas.

Uno de esos casos puede ser el de Jon Pacheco, central de la Real Sociedad. El club albiazul se ha interesado durante el verano por la situación del joven zaguero navarro, de 24 años y sin un hueco claro en la Real Sociedad. La llegada de otro central al club donostiarra, Caleta-Car -lo que eleva la competencia para un Pacheco sin minutos en la primera jornada de Liga-, puede propiciar que el club donostiarra cambie sus planes y opte por dar salida al jugador. El Alavés se mantiene atento en ese escenario, si bien el suyo no es el único nombre apuntado en la agenda del director deportivo albiazul. La única certeza es que Sergio Fernández busca un futbolista que conozca la Liga, algo que le permitiría adaptarse pronto al plantel sin necesidad de haber realizado la pretemporada junto a sus compañeros.

El club sondea la opción del joven Jon Pacheco, con mucha competencia en la Real Sociedad

Mientras, al Chacho le tocará seguir ensamblando el once con una pieza que ya está en plantilla. La apuesta por Tenaglia llegó en un escenario particular, dado que ninguno de los otros dos centrales albiazules, Diarra y Maras, se encontraban en su mejor escenario. El malí se perdió los tres últimos partidos de la pretemporada, los dos más reciente tras pasar por quirófano para extirparse las muelas del juicio, y solo pudo volver a entrenar pocos días antes del estreno liguero. Maras sí que se ha ejercitado junto a los demás, pero es un hecho que el serbio no entra en los planes de la entidad y que le busca salida. Aunque la falta de efectivos hace que, de momento, se mantenga en plantilla. El suyo es otro de los casos llamados a resolverse en las horas finales del mercado fruto del efecto mariposa que generen otras piezas.

Aunque esa movilidad de Tenaglia propició también que el técnico se viera obligado a recolocar al resto de piezas. Jonny, con muchos minutos como lateral izquierdo durante la pretemporada, actuó en la derecha; Parada, que en verano ejerció como central en varios choques, fue el dueño del perfil zurdo. Sobre ambos se posaba la lupa al ser dos de las novedades de la plantilla, pero también dejaron un regusto positivo.

Yusi y Novoa

En un segundo plano queda la alternativa del perfil ofensivo de Yusi, con minutos en la segunda parte, o incluso la posibilidad de probar a Diarra de nuevo en la izquierda si Coudet ve a Parada como un candidato a sumar en el centro de la zaga. El caso de Novoa es diferente. El gallego, martirizado durante su primera temporada como albiazul por las lesiones, se perdió el primer partido del curso por molestias en el tobillo y se mantiene como seria duda para la visita al Betis.

El argentino dio un notable nivel defensivo coronado por el gol de la victoria en el descuento

Ese encuentro elevará el nivel de exigencia para la nueva defensa del Deportivo Alavés. El choque contra el Levante ofreció un escenario en buena medida amable dada la falta de filo esgrimida por un plantel más centrado en labores defensivas y que apenas inquietó a Sivera más allá de un gol que acabó quedándose sin consecuencias. Pero el Betis, sobre todo como local, planteará un encuentro en el que al equipo vitoriano le tocará elevar sus prestaciones defensivas. Un reto también para el equipo que quiere Coudet, ese bloque atrevido con el balón incluso en escenario complicados. Pero el argentino tiene claros los cimientos sobre los que quiere que se sostenga su equipo. Los mismos que le dieron su primer triunfo de la temporada.