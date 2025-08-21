El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tenaglia celebra junto a Garcés el gol de la victoria ante el Levante. Rafa Gutiérrez

La defensa inesperada del Alavés dobla su apuesta

El atinado Tenaglia vuelve a erigirse como opción para el centro en un duelo de mayor exigencia y lejos de Mendizorroza

Jon Aroca

Jon Aroca

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:16

El Chacho Coudet apostó por resolver el rompecabezas del centro de la defensa del Deportivo Alavés con una pieza que no estaba destinada para ... cubrir esa posición y la apuesta le dio un resultado excelente. No solo por el hecho de que el protagonista de esa reconversión, Nahuel Tenaglia, marcase el gol de la victoria en el tiempo de descuento, sino porque el zaguero cumplió con probada solvencia como acompañante de su paisano Facundo Garcés. La necesidad configuró una dupla que no entraba en ninguna quiniela, pero ha sido el rendimiento de ambos sumado a la falta de movimientos mercantiles el que propicia que el técnico redoble su apuesta para un escenario de mayor dificultad como la visita al Betis de mañana (21.30 horas).

