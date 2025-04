Chacho Coudet: «Si fuera por méritos, tendríamos que estar lejísimos de la zona en la que estamos»

Iván Benito Sábado, 5 de abril 2025, 17:07 | Actualizado 17:18h. Comenta Compartir

Tenía un poquito de razón», defiende el Chacho Coudet, sonriente, dicharachero y aliviado tras la victoria ante el Girona. El gol de Carlos Vicente, de nuevo titular, le cambia la cara al conjunto albiazul. «Estamos en un punto en que vamos de extremos. De un clima totalmente negativo tras la derrota del otro día. Si hubiera sido victoria, sería un clima de gloria». El cielo se abrió en Girona con el extremo maño como salvador. «El estar un poco afuera genera enojo interno y remueve cosas para demostrar que es una injusticia», mantuvo el técnico, «contento por los jugadores, por los hinchas y por el club».

No lo dijo, pero también consigo mismo. Sintió la victoria como un bálsamo y celebró la gran actuación de Carlos Vicente, al que, no sin polémica, dejó en el banquillo en el choque anterior ante el Rayo Vallecano. «Los que hemos tenido la suerte de jugar sabemos que a veces no le encuentras explicación cuando las cosas no te salen», sostiene el argentino, satisfecho con la respuesta sobre el césped de uno de sus futbolistas más decisivos. «Es alguien importante para nosotros, determinante y hoy lo mostró. No solo por el gol, hizo un desgaste físico tremendo», celebró.

El despliegue colectivo en las largas fases en las que el Alavés no disponía del balón eran una de las mayores preocupaciones de Coudet. «Necesitábamos un esfuerzo importantísimo para contrarrestar el buen pie del Girona», aseguró. Para ello, adelantó la línea defensiva para «cortar el circuito de pases del equipo de Míchel», y «a partir de los robos», generar situaciones rápidas. «Lo hicimos muy bien», felicitó al equipo e insistió en que, hasta la fecha, la suerte no le sonríe al Alavés. «Si hablamos de méritos, tendríamos que estar lejísimos de la zona en la que estamos», afirma con rotundidad.

El Chacho hizo menciones reiteradas a los partidos en Mendizorroza. «Es nuestra gran deuda». Pero no por falta de apoyo ni de fútbol. «El equipo muestra muchas cosas buenas desde el juego. Siempre doy por seguro que vamos a generar situaciones de gol, el trabajo es mantener la portería a cero». Sin errores que pagan muy caro. «Lo más difícil es no caerte, sobre todo en la parte anímica y mental».

Su Alavés sigue vivo gracias también a la parada de Sivera a Van de Beek, «tan buena como la de Gazzaniga a Kike García en la primera mitad». Con la moral en buen estado para mirar a la cara al Real Madrid el próximo domingo. «Los jugadores están como tienen que estar. Va a ser duro para el rival que se nos pongan enfrente».

Ante los blancos, Sivera, Guridi y Conechny serán baja por acumulación de tarjetas. La malpensada prensa catalana le preguntó si fueron cartulinas intencionadas. «No», respondió entre la sonrisa y la extrañeza. «Para nada. Se ha dado así», reafirmó, recuperada del pasmo inicial. «Será un partido durísimo y a los que les toque jugar lo harán de la mejor forma», zanjó, con ganas de volver a ganar en Mendizorroza. «Hoy teníamos que recuperar los tres puntos del otro día. En casa fallamos goles increíbles. El equipo capacitado para dar más fútbol pero no es fácil con la presión de estar ahí abajo», culminó.