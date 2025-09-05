El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Blanco, entrenando en Ibaia. BLANCA CASTILLO

Antonio Blanco, el eje del proyecto del Alavés

La presencia del cordobés libera al resto de centrocampistas, donde los fichajes de Pablo Ibáñez, Aleñá y Denis Suárez dibujan un equipo que crece desde la posesión

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:13

Sin haberle quitado todavía el envoltorio al mercado, Eduardo Coudet y Sergio Fernández ya tenían claros cuáles iba a ser sus objetivos. «Vamos a buscar ... jugadores técnicos que nos puedan elevar en el juego combinativo, sin renunciar a la parte física y a la disputa», confesó en este periódico el entrenador argentino, que ha sido parte «desde el minuto 1 hasta el cierre», tal y como detalló el director deportivo, del desarrollo de la ventana estival. «Hemos intentado trabajar de manera conjunta, como con el resto de técnicos, para encontrar, de forma coherente, los perfiles que más se adecuaran al estilo y sello del Chacho», explicó el leonés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  2. 2

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  3. 3

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química
  6. 6

    Un caso de legionella obliga a desinfectar 300 pisos en una urbanización de Getxo
  7. 7 ¿Por qué Israel corre la Vuelta y no estuvo en la Clásica de San Sebastián? Estos son los motivos
  8. 8 Juanma Castaño sobre los manifestantes de Bilbao: «Muchos celebraban hace nada la muerte de guardias civiles, concejales...»
  9. 9

    Una violenta protesta contra Israel revienta la etapa de la Vuelta en Bilbao
  10. 10

    Educación rechaza concertar el colegio Osotu, que cerrará sus puertas antes de que arranque el curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Antonio Blanco, el eje del proyecto del Alavés

Antonio Blanco, el eje del proyecto del Alavés