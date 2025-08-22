«Estoy tranquilo en el Alavés, me siento feliz y querido por todos»

El Deportivo Alavés baila al son que marca Antonio Blanco (Montalbán de Córdoba, 2000). El medio andaluz mueve los hilos de un equipo que sufre ... cuando no está. «Lo he escuchado alguna vez pero, al final, somos un grupo y las cosas se consiguen colectivamente. Necesitamos a todos», reflexiona el centrocampista, que recién estrenada la capitanía ante el Levante ejerce de líder de un equipo «ambicioso». «Así es la forma de conseguir puntos y cosas buenas», confiesa el metrónomo albiazul.

–¿Cuántas veces le volvieron los fantasmas del curso pasado cuando les empató el Levante?

–Cuando te igualan siempre piensas en lo que nos venía faltando un poco el año pasado, que nos solían empatar al final, pero el equipo no dejó de creer, siguió luchando y logramos el gol y la victoria en el último minuto. Fue espectacular, merecido, y nos refuerza para seguir afrontando lo que viene.

–Un triunfo que sirve para mantener la dinámica positiva...

–Conseguir la victoria en el primer partido, encima en casa, nos da confianza para continuar mejorando y creyendo en lo que estamos haciendo. Da al equipo mayor tranquilidad para seguir trabajando.

–¿Qué tiene que hacer el Alavés para no pasar tantos apuros?

–Lo que nos pide el Chacho. Ser nosotros mismos e ir a ganar cada partido. Tenemos que ser un equipo ambicioso. Hay jugadores para ello, para sacar muchos puntos, y este año lo vamos a ver. Debemos tener intensidad y agresividad, queriendo ser dueños de los encuentros con el balón como demostramos en la primera jornada. Así estaremos más cerca de la victoria que de la derrota. Seguro.

–Aunque todavía sea pronto, ¿qué cree que ha cambiado en el juego respecto a la temporada pasada?

–Ante el Levante se vieron muchos aspectos que quiere el Chacho de presionar arriba, apretar, manejar el partido... La campaña pasada, cuando estábamos en una situación complicada, había que simplificar e ir a por los resultados. Pero ahora hemos tenido toda la pretemporada para trabajar y en el primer partido se notó mucho lo que veníamos haciendo durante el verano.

–Un plan en el que usted es el referente, combinando con Aleñá, Ibáñez, Guridi...

–Sí, me siento muy cómodo. Para mí es importante la posesión y me siento identificado con este juego. El Chacho nos da mucha confianza con los triángulos, con los espacios que formamos con los pases, y me siento muy importante en esa posición y ese rol que me pide. Tenemos jugadores capacitados para hacer ese fútbol, con muchos movimientos, que vamos a ir mejorando hasta perfeccionarlos. Nos compenetramos muy bien y sabemos a lo que queremos jugar.

–Desde la llegada de Coudet actúa más de pivote, de ancla por delante de la defensa...

–Sí. Llevo muchos años haciéndolo, desde que estaba en la cantera del Real Madrid. Me siento cómodo, muy importante, y ahí puedo desarrollar mis cualidades y pueden ser más vistas.

–¿Qué le pide el Chacho?

–Con el balón estar siempre en línea de pase, en el eje, dando equilibrio y continuidad al juego. Siempre siendo un apoyo y posicionado para cuando reciba la pelota sacarla de forma clara, dándole ritmo. Y, defensivamente, ser intenso, agresivo y robar balones como hacemos todos.

–En el Alavés es el faro en una posición en la que hay muchos referentes en el fútbol español como Rodri, Zubimendi... ¿Cuáles son sus modelos?

–Cuando era pequeño me fijaba en Xabi Alonso, que hacía de pivote. En el Barcelona también me acuerdo de Xavi y de Busquets, que era un medio más posicional. Lo he trabajado desde joven y el Chacho tiene esa misma idea de eje. En España están Rodri, Zubimendi y otros jugadores que lo hacen muy bien y estoy orgulloso de poder está ahí.

–¿Cree que está en el mejor momento de su carrera?

–No sé si es el mejor pero sí uno de los mejores. Nos hemos estabilizado en Primera y hemos mejorado muchísimo como equipo. He crecido en diferentes aspectos del juego y he evolucionado desde que vine al club en Segunda y ascendimos. Llegué en una época difícil y ahora me siento un jugador más maduro y más hecho.

–¿Qué ha supuesto para usted ser designado capitán?

–Es un orgullo y un honor representar al equipo y ser uno de los capitanes. Lo voy a defender como he hecho con esta camiseta en cada partido, dando lo mejor de mí. Al final, los medios estamos más cerca de los árbitros y es más sencillo comunicarnos cuando hay alguna polémica.

Valorado en el Alavés

–El mercado sigue abierto y ha habido interés y ofertas de varios clubes por usted. ¿Cómo vive esta situación?

–Estos meses siempre se habla mucho y salen cosas en los medios, pero estoy tranquilo en el Alavés. Estoy en un sitio en el que soy feliz y me siento querido por el club, la afición, los compañeros y el cuerpo técnico. Creo que es lo más importante para mí y para un jugador, sentirse valorado y respetado por todos. Llevo dos años y medio y estoy a gusto. Ahora mismo lo que más me preocupa es poder ganar al Betis y sacar los tres puntos.

–¿Qué importancia tiene mantener la base del equipo a pesar de salidas como la de Mouriño?

–Es clave. Te da estabilidad para seguir creciendo como club y como equipo. A pesar de que ha habido alguna baja importante, los jugadores que han venido nos van a aportar mucho. Somos un grupo sano y los hemos acogido a todos muy bien para seguir con el bloque que nos permita mantenernos en Primera.

–Coincidió con Mariano en el Real Madrid. ¿Cómo ha sido su reencuentro en el Alavés?

–Muy bien. Es un chico estupendo que se ha ganado quedarse. Esperemos que nos dé alegrías y marque muchos goles. Es importante tener jugadores que vienen a aportar y dar el máximo. Estamos felices de contar con él.

–Este verano también ha aterrizado Yusi, siguiendo la línea de los canteranos delReal Madrid, como usted, que llegan para crecer en Mendizorroza...

–Casi todos los que han pasado por aquí han tenido un rendimiento muy bueno. Es positivo para el Alavés. A jugadores jóvenes como Yusi les viene bien estar aquí, saber lo que es la Primera División y lo que cuesta estar y crecer en ella. Esperemos que sea un compañero que nos ayude mucho esta temporada.

–¿Cómo se ve de aquí a un año?

–En Primera División, que para el Alavés y para todos sería muy importante. El primer objetivo es la salvación y, a partir de ahí, veremos. De momento sólo pienso en el día a día. En el fútbol, cualquier jugador quiere conseguir los máximos logros. Y ello requiere mucho trabajo colectivo. Nuestra primera meta es la permanencia pero, si hacemos las cosas bien como grupo, destacarán también los rendimientos de cada jugador.