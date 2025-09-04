Antonio Blanco: «Dejar tirado al Alavés en los últimos días no entraba en mi cabeza» El centrocampista, uno de los albiazules más cotizados, asegura que sabe «llevar los rumores y las ofertas» y confía en dar una «imagen de respeto» como nuevo capitán

Pablo Sanz Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:26 | Actualizado 12:40h. Comenta Compartir

Antonio Blanco empieza a acostumbrarse a que todo el Alavés gravite sobre él. No sólo porque canaliza el juego albiazul y es el principal responsable de que el fútbol del adversario no fluya, sino porque su nombre ha sonado de forma recurrente durante todo el verano como objetivo de varios clubes de Europa. El cordobés insiste en que ha mantenido la «tranquilidad» durante toda la ventana estival.

«Siempre hay ofertas y rumores, pero sé llevar estas situaciones, con la cabeza centrada donde tenía que estar», asegura el centrocampista. Y eso pese a que su nombre no dejó de estar en el punto de mira incluso después de que arrancara la Liga, cuando su marcha habría resultado más dolorosa y probablemente irremediable. «Dejar al club tirado en los últimos días no entraba en mi cabeza», asegura.

Eso sí, Blanco es de la opinión de que el zoco veraniego debería echar la persiana en cuanto suena el pitido inicial de la primera jornada, para evitar tentaciones, que los jugadores se descentren y, sobre todo, que las plantillas sufran demoliciones de última hora. «Todos pensamos que el mercado debería cerrarse cuando empieza la Liga para que el entrenador sepa con qué jugadores puede contar».

Al menos en este curso, el Alavés ha logrado un interesante granero de cuatro puntos frente a algunos rivales de envergadura antes del primer parón, que servirá para «acoplar» las últimas piezas en el esquema de Coudet. Se trata, principalmente, de Jon Pacheco, quien todavía no ha debutado, y Denis Suárez, con sólo unos minutos en el tramo final ante el Atlético con un entrenamiento en sus botas.

El ascendiente de Blanco en el vestuario albiazul ha aumentado aún más con su designación como capitán. Pese a que hay futbolistas con mayor rango y antigüedad, Coudet le ha entregado el brazalete por su habitual ubicación en el terreno de juego, casi siempre cerca de la acción, para que pueda conversar con el colegiado y tener un mayor control de lo que sucede a su alrededor.

«Es un orgullo ser capitán»

El centrocampista asegura que es un «orgullo» portar esa especie de galón en el vestuario, aunque sabe que conlleva una responsabilidad por ser la imagen del equipo ante el colegiado y el primero que reacciona, incluso en momentos candentes. «Es un orgullo después de tres años aquí ser capitán y defender este escudo. Tienes que dar ese respeto e imagen en el campo. Estoy capacitado para ello», afirma el cordobés.

Los cuatro puntos cosechados ante el Levante y el Atlético deberían facilitar una permanencia algo más holgada al final de la campaña. Esa es, al menos, la intención que se ha marcado el club. También Antonio Blanco, quien también confía en dar «otro paso» en juego y clasificación, para «sufrir menos». «Nos tiene que dar tranquilidad lo que el equipo ha demostrado en el equipo. Jugamos a un ritmo muy alto y hay momentos de partido en los que hemos sido superiores incluso al Atlético de Madrid», ha subrayado el mediocentro.

Para lograrlo, no obstante, establece dos claves esenciales. Se trata de la «fortaleza en Mendizorroza», donde el pasado curso se esfumaron demasiados puntos, y la «portería a cero». «Es primordial, pero creo que con balón vamos a dar un paso adelante respecto a lo que se vio el año pasado. Con esa posesión y la verticalidad de las bandas podemos dar ese salto y hacer daño a los rivales», ha concluido.