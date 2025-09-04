El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Vicente, durante uno de los partidos ante el Sevilla de la pasada temporada. EFE

El Alavés recibirá al Sevilla el sábado 20 de septiembre a las 18.30 horas

Los albiazules disputarán la quinta jornada en Mendizorroza frente a los hispalenses

Jon Prada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:17

El Deportivo Alavés recibirá al Sevilla en Mendizorroza el sábado 20 de septiembre a las 18.30 horas. LaLiga ha facilitado los horarios de la quinta jornada en Primera División, en la que los albiazules se enfrentarán a los hispalenses en Vitoria.

Un encuentro que la temporada pasada se jugó en el mismo día y en el mismo escenario con victoria (2-1) para los entonces entrenados por Luis García, con tantos de Carlos Vicente y Carlos Martín. Un año después, los babazorros se medirán al Sevilla en el tercer encuentro del curso en el Paseo de Cervantes. Los dos anteriores en Vitoria se han saldado con victoria (2-1 frente al Levante) y empate (1-1 ante el Atlético de Madrid).

El duelo frente a los andaluces llegará después del derbi en San Mamés, que se disputará el sábado 13 de septiembre a las 18.30 horas. Un partido ante el Athletic que se celebrará tras el parón de selecciones en el que están inmersos los jugadores de Eduardo Coudet, que han sumado 4 puntos en las tres primeras jornadas del campeonato.

