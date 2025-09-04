«No queríamos que Panichelli y Kike García se marcharan del equipo»

Las 15 salidas que se han producido este verano en el Alavés han dejado un retorno «económico más que positivo», según explicó Sergio Fernández. Un ... capítulo en el que destacan nombres como el de Joaquín Panichelli. El delantero argentino, autor de 21 goles en Segunda en su cesión en el Mirandés, fue traspasado por 16,5 millones de euros al Estrasburgo francés sin llegar a vestirse de corto este verano. Un movimiento que no fue deseado en Mendizorroza.

«Nunca quisimos venderle. Fue un no rotundo. Si fuera por nosotros no hubiera salido, pero tuvo una propuesta de renovación, con su mejora de contrato, y él entendió, que es lícito, que era el momento de salir y respetamos su decisión. Por eso no está aquí», explicó el director deportivo. Panichelli, un jugador que los albiazules querían «que hiciera historia en el Alavés», era el «recambio natural y lógico» de un Kike García que después de finalizar su contrato puso rumbo al Espanyol tras ser uno de los artífices de la permanencia con sus 13 goles. «Nunca quisimos que se marchara. Entendió que su ciclo había terminado y en un periodo se comprometió con otro club», detalló Fernández.

Una situación radicalmente diferente a la de Santiago Mouriño, recuperado por el Atlético de Madrid por 4 millones de euros tras ejercer su opción de recompra, que luego fue traspasado al Villarreal. «Nos dolió mucho. Era un pilar importante, nos transmitía mucho, pero hay un contrato, cláusulas y no pudimos hacer nada. Cada uno en su conciencia sabe lo que pasó. Es un capítulo cerrado y las relaciones con el Atlético son fantásticas», puntualizó el leonés.

Otra salida con mucho eco fue la cesión de Asier Villalibre al Racing. Una aventura que ha iniciado en Santander de la mejor forma, con 4 goles en 3 partidos en Segunda. «Está en el Racing para eso. Entendíamos que necesitaba un cambio de aires, espacio y confianza para poder desarrollar sus capacidades. El Racing es el equipo adecuado y, por suerte, las cosas se están dando como pensábamos. Ojalá le vaya bien. Será bueno para todo», afirmó un Fernández que espera que Hugo Novoa pueda «encontrar su ecosistema» en el Mirandés para «demostrar todo lo que tiene dentro y no ha podido».

«No tenemos duda de su potencial y confiamos en que en Miranda puede evolucionar», dijo Fernández, que explicó que la llegada de Maffeo (Mallorca) no fue una posibilidad: «El lateral derecho está cubierto con Jonny, Tenaglia y, si hay un cambio de sistema, con Vicente».

Cruz, Owono, Maras...

El director deportivo está «preocupado» por la suplencia de Owono en el Andorra. «La intención del club y los acuerdos alcanzados tienen su compromiso y no se están dando con Jesús. Todo tiene su tiempo, pero nos sorprende su falta de minutos», declaró Fernández. Sobre el fichaje de Juan Cruz, el leonés confesó que sí existió «interés» pero que «no hubo opción» por la negativa del Leganés a venderlo.

En cuanto a Maras, Fernández cree que el serbio «no ha rendido al nivel esperado» y que va a «tener difícil jugar»: «Intentamos encontrarle acomodo, pero por decisión propia se ha quedado y será un jugador más del equipo». Además, nunca se plantearon la salida de Benavídez. El uruguayo es «ADN Alavés». «Es muy importante y aporta mucho, pero hay otros jugadores muy buenos en su demarcación. En ningún caso cuestionamos su rendimiento y entendemos su malestar por no jugar», dijo un Fernández que abordará ahora las renovaciones (Benavídez y Guridi) con «tranquilidad». También habló de los errores del VAR: «Creemos en él, pero quien lo ha utilizado en este arranque no ha acertado a nuestro favor».