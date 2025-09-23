El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Vicente y Aleñá, con el Alavés.

El Alavés golpea por la derecha y se agrieta por la izquierda

Los cinco goles albiazules parten de la banda diestra y a balón parado, con la zurda como epicentro de los tantos recibidos

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:21

El Deportivo Alavés lleva desde el arranque de la temporada pasada escorado a la banda derecha. La salida de Luis Rioja rumbo al Valencia, unida ... a que Giuliano Simeone no repitió su cesión desde el Atlético, dibujó un equipo inclinado. Carlos Vicente se convirtió en un elemento reconocible e indiscutible como extremo puro en la diestra. Sin embargo, los perfiles que han ocupado el costado zurdo han sido dispares. Por sus características, ninguno de ellos ha tenido el rol de agitador del aragonés más allá de Abde en ocasiones puntuales.

