El Alavés golpea por la derecha y se agrieta por la izquierda

El Deportivo Alavés lleva desde el arranque de la temporada pasada escorado a la banda derecha. La salida de Luis Rioja rumbo al Valencia, unida ... a que Giuliano Simeone no repitió su cesión desde el Atlético, dibujó un equipo inclinado. Carlos Vicente se convirtió en un elemento reconocible e indiscutible como extremo puro en la diestra. Sin embargo, los perfiles que han ocupado el costado zurdo han sido dispares. Por sus características, ninguno de ellos ha tenido el rol de agitador del aragonés más allá de Abde en ocasiones puntuales.

El curso pasado, ni Conechny ni Carlos Martín lograron asentarse, lo que llevó a Aleña a ocupar la banda izquierda desde su llegada en enero pese a ser mediapunta. Un experimento que se ha repetido en estas cinco primeras jornadas en las que el catalán ha sido titular en la zurda. Abde sólo ha entrado cuando el guion exigía un cambio de registro en el costado. «Nos vamos equilibrando según las características y tratamos de ver cómo ir compensando el equipo para poder tener la misma profundidad por los dos lados», explicó Coudet.

El mercado diseñó un Alavés renovado en la izquierda, con dos nuevos laterales –Yusi y Parada– pero sin extremos clásicos más allá del canterano. «Buscábamos incorporar algo diferencial, extraordinario. Nos quisimos dar un capricho más que tener una necesidad, pero no pudimos», apuntó Sergio Fernández sobre los intentos del Alavés de traer en el epílogo del verano al «jugador natural de banda izquierda» que había solicitado Coudet. Los intereses en Juan Cruz (Leganés), Bryan Gil (ahora en el Girona) o Zenón (Boca) no fructificaron.

«Futbolistas como Abde o Yusi nos pueden dar amplitud, desborde y desequilibrio. Y en el modelo y sistema del Chacho pueden aportar también ahí Aleñá y Denis (Suárez)», añadió el director deportivo tras el cierre del mercado. Fernández destacó la «polivalencia» de la plantilla como elemento clave para ocupar la zurda. Además, detalló que en el Alavés 2025-26 la «profundidad la van a dar los laterales». Un plan que cinco jornadas después da como resultado un equipo sólido en la derecha con Jonny y Carlos Vicente –Tenaglia ha sido central– y que tiene grietas en una banda izquierda en la que Parada, Diarra y un Aleñá fuera de sitio han tenido un rendimiento irregular.

Una realidad plasmada en los cinco goles marcados hasta ahora. Las dos dianas anotadas en el triunfo (2-1) frente al Levante emergieron de la diestra. Aleñá puso un balón que Toni Martínez cabeceó a la red (1-0) y Blanco encontró a Tenaglia en el área para el 2-1 en el minuto 92. Lo mismo sucedió ante el Atlético. El 1-1 de Carlos Vicente de penalti partió de un córner sacado en corto junto a Guridi desde la derecha. El aragonés la puso en la zona de peligro y Sorloth derribó al defensa argentino.

En San Mamés, otro saque de esquina botado desde la diestra por Aleñá terminó en un centro Denis Suárez que Berenguer desvió a su portería en el gol de la victoria albiazul (0-1). Y frente al Sevilla, un balón largo de Garcés a Carlos Vicente fue el origen del 1-1 provisional. Marcao derribó al aragonés, que no falló desde el punto de penalti. La producción ofensiva del ex del Racing de Ferrol, máximo goleador del equipo con dos tantos, ejemplifica esta tendencia de armar el juego por la derecha. El ataque empieza por una banda en la que Vicente es un puñal y busca terminar, tras varias combinaciones, en una izquierda en la que el lateral debe tener recorrido por el rol de mediapunta de Aleñá. Sin embargo, este plan no está aún calibrado.

Además, los cinco goles del Alavés han tenido su punto de partida en la derecha e, indirectamente, a balón parado. Más allá de los dos tantos de penalti, los córners y las faltas laterales han sido el kilómetro cero de las dianas albiazules. Ninguna ha surgido de una banda izquierda porosa, origen de cuatro de los cinco goles encajados. «En Bilbao no pensábamos que nos faltaba profundidad por ningún lado. Los resultados condicionan», declaró Coudet tras la derrota (1-2) frente al Sevilla. Un partido en el que el costado zurdo, que ocuparon de inicio por tercera jornada seguida Diarra y Aleñá, fue el punto flaco vitoriano.

El 0-1 de Vargas vino precedido de una pérdida de balón del catalán, cuya tendencia a conducir e irse al centro deja campo tras de sí en la banda. Y el 1-2 de Alexis apareció por la izquierda, con Diarra fuera de sitio y Tenaglia llegando tarde a frenar a Carmona. El maliense también salió en la fotografía por su 'despiste' en el 0-1 de Giuliano, aunque el gol del Atlético fue en fuera de juego. Y en la derrota (1-0) ante el Betis, Parada –titular en el lateral izquierdo las dos primeras jornadas– fue blando al despeje. Altimira ganó el duelo y abrió la puerta al gol de Lo Celso. Sólo el tanto de Toljan (Levante) no partió de la zurda.

El papel de Yusi

Frente al Sevilla, el Chacho apostó por meter en el campo, a falta de media hora, a Yusi y Abde para configurar una banda izquierda más ortodoxa. «Por características, el futbolista más profundo por la zurda, de atrás hacia adelante, es Yusi», dijo Coudet, que ha medido los tiempos de entrada del canterano de 19 años del Real Madrid en el césped. Su desempeño frente a los hispalenses y la confianza del club y del cuerpo técnico en sus cualidades apuntan a que el rol de Yusi será principal a partir de ahora. La banda izquierda del Alavés demanda un especialista para percutir y defender como lateral toda vez que por delante tendrá –salvo cuando juegue Abde– a un medio y no a un extremo. Yusi está llamado a dar equilibrio al desequilibrio albiazul.