El Alavés se hace fuerte en la negociación por Conechny

Este lunes, en el segundo día de pretemporada sobre el césped de Ibaia, los futbolistas del Deportivo Alavés se calzaron las botas para tocar por ... primera vez balón. Un oasis en medio de las dobles sesiones físicas con las que el cuerpo técnico que lidera Eduardo Coudet espera poner sus piernas a punto de cara a la nueva temporada. Entre ellos, sudando como uno más del grupo, estaba un Tomás Conechny que encara su segunda campaña en Mendizorroza con su futuro en el aire.

Racing Club está pujando desde hace días con insistencia para llevarse de vuelta a Argentina al polivalente atacante de 27 años. El conjunto de Avellaneda presentó la semana pasada una oferta para hacerse con el 100% del pase de Conechny, compartido en un 50% por el Alavés y en otro tanto por Godoy Cruz, club al que los albiazules pagaron 2 millones de euros hace un año para fichar al extremo de Comodoro.

Sin embargo, la primera propuesta de Racing, cercana a los 3 millones de euros a repartir entre el club de Mendoza y el de Vitoria, fue desestimada al estar lejos de sus deseos. A pesar de ello, ambos equipos han seguido en contacto en unas negociaciones que son complejas al tener el pase compartido entre dos entidades en una práctica habitual en el fútbol sudamericano. En este escenario de incertidumbre y de tira y afloja, el Alavés no tiene prisa y está haciéndose fuerte. Sigue confiando en las posibilidades de Conechny tras la firme apuesta que hizo el curso pasado, pagando un importante traspaso y firmándole un contrato hasta 2028.

Superado el periodo de adaptación y la grave lesión —traumatismo craneoencefálico y fisura en el hueso frontal– que tuvo en febrero al chocar con Gavi y que le condicionó en el final del curso, la dirección deportiva que encabeza SergioFernández y el cuerpo técnico de Coudet le ven como un futbolista polivalente y con calidad. Además, ocupa una posición –extremo zurdo– en la que únicamente están él y Abde, que hará la pretemporada tras volver de su cesión en el Granada pero cuya presencia en el primer equipo no está garantizada. Por ello, los vitorianos no dejarán salir a Conechny si no recuperan, al menos, la inversión realizada hace un año para ficharle. Es decir, si no ingresan una cantidad cercana a los 2 millones de euros que pagaron por el 50% de su pase a Godoy Cruz no habrá opciones de que abandone Mendizorroza.

Fuentes cercanas a la operación apuntan a que una oferta de 4 millones por el 100% del pase haría que su salida fuera «factible». Mientras tanto, los clubes siguen en contacto en unas negociaciones que «están avanzando» pero que, a cierre de esta edición, no han desembocado en un acuerdo a pesar de que algunas informaciones en Argentina lo dan por hecho desde el fin de semana.

Menos de 1.000 minutos

Conechny, por su parte, trabaja en Ibaia con intensidad, con la ambición y el deseo de triunfar de albiazul todavía presentes. Sin embargo, después de un curso en el que acumuló 24 partidos (977 minutos) y marcó un gol sin llegar a romper ni a ser indiscutible ni con Luis García ni con Coudet, el '10' no vería con malos ojos regresar a su país si la operación satisface a todas las partes.

De hecho, el cuerpo técnico de Racing, con Gustavo Costas como entrenador, ya ha tanteado su interés por jugar en Avellaneda. Conechny sigue gozando de gran cartel en su país después de su paso por San Lorenzo, Almagro y tras un último curso notable en Godoy Cruz –cinco goles y cinco asistencias en 20 partidos–. Un rendimiento al que no se ha acercado en el Alavés en una primera temporada en LaLiga irregular y que podrían llevarle de regreso a Argentina si las piezas encajan en los económico.

2028 Año En el que finaliza el contrato de Conechny con el Alavés

Conechny es otro de los jugadores por los que el Alavés ha recibido ofertas en un verano en el que, más allá de Blanco, Carlos Vicente, Panichelli, Sivera o Mouriño, cuenta en su plantilla con otros futbolistas cotizados. Benavídez ha despertado interés en Italia, Brasil y el fútbol árabe. Y por Diarra, el club recibió una propuesta del Anderlecht belga de 2,5 millones de euros que fue rechazada. El maliense tiene también gran mercado en Francia.