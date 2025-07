Parada se une a la pretemporada a la espera de Panichelli

Eduardo Coudet, al margen de las altas y las bajas que se produzcan en las próximas semanas, ha arrancado la pretemporada 2025-26 con 26 jugadores (22 del primer equipo y cuatro del filial). ... Este lunes, en el segundo día de entrenamientos en Ibaia, Víctor Parada se unió a las sesiones de trabajo con el resto de compañeros.

La vuelta a la acción del lateral madrileño de 23 años, al igual que Joaquín Panichelli, se retrasó por el final tardío de la temporada en Segunda División, donde estuvieron compitiendo cedidos en el Mirandés. Parada y el delantero argentino estuvieron jugando hasta 21 de junio, cuando los rojillos cayeron (3-1) en el Carlos Tartiere ante el Oviedo en la vuelta de la final del play off de ascenso a Primera.

Ampliar

16 días después, Parada se ha reincorporado al Alavés, donde realizará la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Coudet después de un curso notable en Anduva. Tanto de lateral izquierdo como de central en defensa de tres, el zaguero ha completado 38 partidos –una asistencia– en Segunda con suficiencia. Ha mostrado con regularidad las cualidades que asomaron en sus cuatro partidos con el primer equipo anteriormente.

«Viniendo de Segunda RFEF, del filial del Alavés, el salto era grande al fútbol profesional, a Segunda División. Me lo tomé con calma desde el principio, he evolucionado mucho durante el año y me he encontrado muy bien», afirmó Parada tras finalizar su cesión en el Mirandés. Con contrato hasta 2026, existe una opción para ampliarlo dos cursos más (2028). Su versatilidad le convierten en un jugador de valía para un Alavés que tras el fichaje de Jonny Otto cuenta con un perfil polivalente para ambos laterales.

Mantener a Panichelli

Lo mismo sucede con Moussa Diarra. El club, por su parte, está bien posicionado para fichar a Yusi (Real Madrid), carrilero zurdo de 19 años, una vez finalice el Mundial de Clubes. Mientras tanto, Parada trabajará en una pretemporada albiazul a la que únicamente falta por reincorporarse Panichelli. El delantero argentino de 22 años, autor de 21 goles en su cesión en el Mirandés, se unirá a los entrenamientos el jueves. El '9', con contrato hasta 2029, es uno de los futbolistas más cotizados de la plantilla. El club ya ha rechazado una oferta de más de 15 millones de euros del fútbol francés por é.

Aunque apuestan por su continuidad, el Alavés sabe que será difícil mantenerle en el equipo si las ofertas suben. Mientras tanto, Panichelli se sumará esta semana a unos entrenamientos en los que hay varias caras nuevas. Los dos fichajes (Jonny e Ibáñez), los cuatro jugadores que vuelven de cesión (Abde, Maras, Panichelli y Parada) y los cuatro del filial (Swiderski, Diallo, Pinillos y Aragües) son las novedades en estas primeras sesiones en Ibaia. No serán las últimas.