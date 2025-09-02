El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Vicente celebra el gol al Atlético de Madrid. RAFA GUTIÉRREZ

El Alavés cierra el mercado con diez fichajes y la continuidad de sus piezas clave

Los albiazules sellan su plantilla sin movimientos de última hora, pero mantienen a Carlos Vicente y Blanco pese al interés de varios clubes

Jon Prada
Jon Aroca

Jon Prada y Jon Aroca

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:04

El Deportivo Alavés llegó al último día del mercado con los deberes casi hechos. Y en la última reválida, en la que los equipos más ... rezagados buscan subir la nota de sus plantillas con fichajes sobre la bocina, los albiazules apenas se movieron. El conjunto babazorro cerró el capítulo de las entradas el 29 de agosto cuando hizo oficial la incorporación de Denis Suárez. Entonces se paró el contador de altas en Mendizorroza, que ha subido hasta las 10 en este zoco. Pablo Ibáñez, Jonny, Raúl Fernández, Yusi, Calebe, Aleñá, Mariano, Boyé, Jon Pacheco y Denis Suárez han reforzado la plantilla de Coudet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  3. 3

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  4. 4 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  5. 5 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  7. 7 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social
  8. 8

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  9. 9

    Bilbao ficha a una exportavoz jeltzale en las Juntas como nueva secretaria municipal
  10. 10

    Los universitarios vascos cobran 1.828 euros netos a los tres años de graduarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés cierra el mercado con diez fichajes y la continuidad de sus piezas clave

El Alavés cierra el mercado con diez fichajes y la continuidad de sus piezas clave