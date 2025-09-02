El Alavés cierra el mercado con diez fichajes y la continuidad de sus piezas clave

El Deportivo Alavés llegó al último día del mercado con los deberes casi hechos. Y en la última reválida, en la que los equipos más ... rezagados buscan subir la nota de sus plantillas con fichajes sobre la bocina, los albiazules apenas se movieron. El conjunto babazorro cerró el capítulo de las entradas el 29 de agosto cuando hizo oficial la incorporación de Denis Suárez. Entonces se paró el contador de altas en Mendizorroza, que ha subido hasta las 10 en este zoco. Pablo Ibáñez, Jonny, Raúl Fernández, Yusi, Calebe, Aleñá, Mariano, Boyé, Jon Pacheco y Denis Suárez han reforzado la plantilla de Coudet.

El club, eso sí, logró cerrar la puerta a las salidas de los cotizados Blanco y Carlos Vicente en un verano cargado de adioses en el Paseo de Cervantes. El Alavés vio cómo Abqar (Getafe) y Kike García (Espanyol) se marcharon tras finalizar sus contratos. Tampoco pudo evitar que el Atlético ejerciera la opción de recompra de 4 millones sobre Mouriño, para venderlo luego por 10 al Villarreal. Y aceptó la cuantiosa oferta de 16,5 millones más variables del Estrasburgo por Panichelli.

A lo largo del mercado, Blanco, pieza clave en el engranaje albiazul, fue tentando por clubes de LaLiga, la Serie A italiana y la Primeira Liga lusa que compiten en Europa. Sin embargo, las ofertas fueron rechazadas por el Alavés, que mantiene otro verano más en Vitoria al pivote, con contrato hasta 2027 y del que el Real Madrid posee el 50% de sus derechos económicos. Un caso similar al de un Vicente que es el gran generador ofensivo babazorro. El Alavés repelió las propuestas del Benfica portugués, el Olympiacos griego y el Birmingham City inglés, entre otros equipos, por el aragonés.

El mercado albiazul Altas Pablo Ibáñez, Jonny, RaúlFernández, Yusi, Calebe, Aleñá, Mariano, Boyé, Pacheco y Deni Suárez.

Bajas Kike García, Abqar, Sedlar, Conechny, Mouriño, Panichelli, Villalibre, Pica, Owono, Adrián y Hugo Novoa. Terminaron cesión Manu Sánchez, Jordán, Carlos Martín y Cabanes.

Vuelven tras cesión Abde, Parada y Maras.

En las últimas horas del mercado, el interés de los pretendientes por el extremo, con vínculo hasta 2027, aumentó, pero el Alavés se remitió a los más de 20 millones de euros de su cláusula. Un precio, como en el caso de Blanco, prohibitivo que sirvió de escudo para que ambos siguieran a las órdenes de Coudet.

La continuidad de ambos, como la de Sivera y Tenaglia, fue la gran noticia del cierre para un Alavés que cedió a Hugo Novoa al Mirandés y no realizó ni un movimiento más. El jugador de «banda izquierda natural» que apuntó el Chacho que intentarían fichar no llegó al Paseo de Cervantes. Después de esfumarse la opción de Juan Cruz por las altas pretensiones del Leganés primero –no bajaron de los 10 millones de euros de su cláusula de rescisión– y de su sorprendente renovación después, el club valoró otras opciones que no terminaron de concretarse. Se trata, por ejemplo, de Kevin Zenón (Boca Juniors), al que en Argentina vincularon con el club vitoriano. Sin embargo, el acuerdo nunca pareció cercano.

La dirección deportiva bajó la persiana del mercado hasta enero sin la llegada de un nuevo extremo zurdo. Una demarcación ocupada en las primeras tres jornadas por Aleñá, un mediapunta acomodado en ese rol pero con tendencia a asociarse por dentro, con Abde como revulsivo. El argelino de 27 años, el único extremo puro por la izquierda de la plantilla, seguirá en Mendizorroza. A pesar del interés de clubes de Primera –Levante– y de una Segunda en la que dejó buenas sensaciones en su cesión en el Granada, el canterano no se movió de Vitoria. Con contrato hasta 2028, Abde será el regateador de una banda izquierda en la que, además de Aleñá, también puede actuar Denis Suárez.

10 Millones de euros Ha gastado el Alavés en los fichajes de Boyé (6), Yusi (3) y Aleñá (1)

Otro futbolista que sigue en el Alavés es Maras. El central serbio, en la rampa de salida durante todo el verano después de completar dos préstamos consecutivos a Levante y Sporting, continuará en Vitoria hasta enero. El defensa de 29 años y con contrato hasta 2027 se suma a una muralla defensiva resquebrajada por las salidas de Abqar, Sedlar y Mouriño. Sin embargo, la llegada de Pacheco como cedido desde la Real Sociedad cubrió el vacío que había en el eje, cimentado por Garcés, Diarra y la polivalencia deTenaglia. El argentino es el único superviviente en los laterales, remodelados con Jonny, Yusi y Parada.

Las obras que han afectado a la defensa y a la portería –Sivera ha visto cómo Owono y Adrián han hecho las maletas a Andorra y Zaragoza para dar paso al veterano Raúl Fernández– han abarcado todas las posiciones. La inclusión de Pablo Ibáñez en la medular junto a Guevara, Blanco y Benavídez dibuja un Alavés con más alternativas que ha profundizado en el fútbol combinativo al añadir a su zona creativa a Aleñá y a Denis Suárez, dos futbolistas de calidad y toque que se suman al incombustible Guridi.

En las bandas, Vicente es intocable en la derecha, con el habilidoso Calebe como alternativa. La izquierda es una zona todavía por definir, con mediapuntas como Aleñá y Denis acomodados a un costado en el que el único especialista es Abde tras la marcha de Conechny. Y la otra reforma casi integral ha llegado en la delantera. El trío formado por Kike García, Toni Martínez y Villalibre se ha roto con las salidas del conquense y el 'Búfalo' y los fichajes de Boyé y Mariano.

Los casi 6 millones de euros pagados por el '9' argentino al Granada –fichaje más caro de la centenaria historia albiazul– o los 3 al Real Madrid por el prometedor Yusi ejemplifican la apuesta del Alavés por ampliar su patrimonio. Todo tras un verano con 10 millones de inversión impulsados por los 23,5 ingresados en ventas. Además, de las 10 fichajes, sólo dos son cedidos –Pacheco y Calebe– y, salvo Raúl Fernández, sus contratos abarcan desde 2027 en adelante.

El Alavés ha completado en este mercado un puzle en el que ha encajado 23 jugadores en su plantilla. «Queremos tener todas las posiciones dobladas», avisó Sergio Fernández. Y aunque no han sumado la última pieza en la banda zurda, sí que han preservado a sus principales jugadores. Un alivio para el Chacho.