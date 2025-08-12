María Pombo se queja de que no tiene «pijamas bonitos»… porque no conoce esta firma vasca La marca Iturri Enea, creada por Nahia Lafuente, transforma la ropa para dormir en prendas con estilo y alma artesanal, perfectas tanto para estar en casa como para lucir por la calle

María Pombo se queja de que no tiene «pijamas bonitos»… porque no conoce esta firma vasca para estar en casa como una auténtica reina.

Más de tres millones de personas siguen cada día la vida de María Pombo, pero incluso sus fans más fieles se sorprendieron con una reciente confesión en Instagram: la influencer no tiene ni un solo pijama «normal». Para dormir o relajarse recurre a camisetas largas -la primera que encuentra en el armario-, muchas con dibujos animados. Un estilo tan desenfadado que ni siquiera su hijo mayor, Martín, parece aprobar del todo.

Desde entonces, María se ha propuesto encontrar un pijama bonito, a la altura de los looks elegantes y favorecedores que suele lucir tanto en la calle como en los eventos. La búsqueda se intensificó pocos días después, cuando mostró en Instagram el conjunto para dormir de su hermana Lucía: un dos piezas de la firma Ticote Brand, con blusa satinada de tirantes anchos en azul serenity, detalles de encaje blanco y pantalón a juego. «Definitivamente, me tengo que hacer con un pijama bonito», admitía Pombo, dejando claro que su próximo objetivo estilístico empieza en casa.

La solución a la nueva inquietud de la influencer podría estar más cerca de lo que imagina. Concretamente, en Getaria, entre viñedos de txakoli, hortensias en flor y vistas al mar Cantábrico, un paisaje que recuerda a la casa familiar de veraneo de María en Castañeda (Cantabria). Allí nació Iturri Enea, firma vasca fundada por Nahia Lafuente, que creció en un caserío con el mismo nombre -«la casa de la fuente» en euskera-, un hogar donde la estética y la creatividad formaban parte de su ADN.

Estampados florales

Tras formarse en diseño de moda y estilismo en Madrid, estudiar en Londres y trabajar en Alemania, Nahia Lafuente decidió dar un giro a su vida durante el confinamiento, poco después de ser madre, y canalizar todo ese bagaje personal y cultural en su proyecto más íntimo: una firma textil dedicada al hogar que celebra lo cotidiano, con propuestas para sentirse como una reina en casa. Las colecciones de Iturri Enea destacan por su colorido, estampados florales y cortes favorecedores. Muchas piezas están confeccionadas con mimo y técnicas artesanales como el kantha, un bordado tradicional de la India que aporta textura e historia a cada prenda.

La bata es la pieza estrella de Iturri Enea: no como una prenda doméstica olvidada, sino como un artículo con carácter y estilo, pensado para mujeres que viven la vida a todo color. «Si viene alguien a casa y abres la puerta así, estás tan mona... Yo me imagino a mi madre con la bata en el jardín, cortando hortensias», cuenta Nahia. El color también es protagonista en los pijamas que la marca propone para este verano y que, estamos convencidas, encantarían a María Pombo.

Un ejemplo es el pijama de rayas y flores, con cuello babero y lazada, que presenta un estampado floral que recuerda a un mantel antiguo (en el mejor de los sentidos). Los vivos de encaje blanco recorren toda la prenda, mientras que el pantalón, con rayas verticales y bolsillos decorados con puntilla, cuenta con cintura elástica y cuerda ajustable. El conjunto logra un equilibrio perfecto entre lo romántico y lo campestre. «Lo mejor es que se pueden separar las piezas: llevar la camisa como una blusa delicada con vaqueros, y el pantalón con una camiseta sencilla», explican desde Iturri Enea.

El resto de las propuestas de Iturri Enea también encajarían perfectamente con el estilo de María Pombo: pijamas en azul o rosa con pechera fruncida, o modelos con volantes que enmarcan el cuello y recorren el pecho, los puños y el pantalón, que combina diferentes estampados. Para los días más calurosos, la marca ofrece opciones de pijamas cortos, como el diseño con cuello plisado adornado con flores rosas u hortensias, mangas con vuelo sutil y pantalón corto con ondulina y cintura elástica.

Otro posible favorito es el conjunto corto cuya parte superior se cierra con lazadas de terciopelo y cuenta con bolsillos decorados con plisado y ribete en contraste. El pantalón a juego lleva cintura elástica y un delicado remate de encaje en el bajo. Así que, si María Pombo sigue en busca del pijama perfecto, tal vez no tenga que mirar muy lejos. Solo tendrá que asomarse al norte para descubrir una firma vasca que convierte lo cotidiano en algo extraordinario, transformando la idea de «estar en casa» en una experiencia tan especial como vestirse para salir.

