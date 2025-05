La diseñadora vitoriana que crea vestidos únicos tras una promesa a su aita: «No hay dos iguales»

En el año 2020 veía la luz la primera colección de 'Promesa', la firma de moda de la vitoriana Yolanda Mendaza bautizada así en honor ... a su padre al que antes de fallecer le prometió que crearía sus propias prendas. «Mi aita es quien me inspiró a crear todo esto y quien me hace seguir adelante. A él le encantaba el color y transmitía muchísima alegría, así es mi marca», confiesa la diseñadora vitoriana, que recientemente ha lanzado su nueva colección.

Son vestidos minis, largos, faldas, tops, pantalones… todos diferentes pero con algo en común, y es que son piezas únicas. «No hay dos iguales. Como ocurre con la esencia de la alta costura», desvela Mendaza, veterana comerciante al frente de la boutique Bardot en la calle San Antonio. Ella misma dibuja los estampados de las telas y diseña las prendas una a una. Las telas las elaboran en un taller de Gordexola (Bizkaia) y las piezas se confeccionan en un pequeño taller de Galicia.

Lograr una producción 100% 'made in Spain' y a unos precios relativamente asequibles no ha sido una tarea sencilla en todo este proceso. «Es muy complicado encontrar talleres en España que estén dispuestos a hacer una colección así, pequeñita, y a precios asumibles. Normalmente se van a producciones mucho más grandes», explica Yolanda, que finalmente ha logrado que sus piezas exclusivas puedan venderse por menos de 200 euros. Se pueden encontrar en una zona especial de su tienda de Vitoria y cuando una se vende no se repone, con el tiempo van llegando nuevos modelos.

Gucci y Balenciaga

En esta ocasión se ha inspirado en la moda de los años 30, 40 y 50 para sus vestidos y conjuntos. «Son épocas que no van a morir jamás en cuanto a estilo se refiere. Nos inspiran glamour, sofistificación, elegancia…», comparte la diseñadora, que para algunas de las prendas también ha tomado referencias de los años 70, más hippies. En sus creaciones no faltan detalles como plumas, mangas abullonadas o botones únicos. Y, por cierto, casi todas tienen bolsillos porque es un detalle que las clientas agradecen mucho. Más allá de estas inspiraciones, en su universo creativo no faltan referencias al maximalismo de Gucci, los volúmenes de Balenciaga o la elegancia de Chanel. Yolanda no se separa de su agenda en papel, en ella va anotando sus ideas y esbozando dibujos durante sus viajes o cuando algo le motiva.

La diseñadora vitoriana se muestra «muy contenta» de la acogida que está teniendo la nueva colección de 'Promesa' a pesar de que Vitoria es una ciudad generalmente sobria a la hora de vestir. «Vestimos mucho de negro, de gris… y es muy aburrido. Esta colección es todo lo contrario. Toda una explosión de color».