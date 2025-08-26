El diseñador Eder Aurre lanza las gafas del verano junto a una óptica vasca

Silvia Andrés Martes, 26 de agosto 2025, 10:38 Comenta Compartir

Con más de diez años de experiencia en el mundo de la moda, el diseñador vizcaíno Eder Aurre sigue demostrando que su creatividad no tiene límites. Aunque es conocido sobre todo por sus trajes de novia e invitada a medida, nunca ha dejado de explorar nuevas formas de sorprender. Después de la pandemia lo hizo con una colección de sudaderas que transformaba la prenda deportiva de siempre en una opción sofisticada, perfecta tanto para la oficina como para salir de poteo. Este verano, Aurre se ha lanzado a un nuevo reto: su primera colección de gafas de sol y de ver, creada junto a Óptica Elías. «Es un complemento que siempre me ha encantado. He usado gafas toda la vida y también en muchos estilismos y desfiles, porque creo que siempre elevan cualquier look y funcionan muy bien», explica.

La propuesta llegó de la mano de Mikel, de Óptica Elías. «Es mi óptica de toda la vida, a la que he acudido siempre. Cuando me propuso crear una colección joven, pensé que era el momento perfecto, así que le dije que sí sin dudarlo. Conozco otras ópticas, pero esta para mí es especial», confiesa. Y no solo para él: esta firma, fundada en 1948, lleva más de 75 años acompañando a familias de Portugalete, Sestao, Santurtzi y Barakaldo. Tras aceptar la propuesta, Eder se reunió con Mikel, su hermano y el equipo de la óptica. «Ellos son los expertos; yo quería aportar la esencia y la imagen de la colección. Después conocí a uno de sus proveedores para descubrir materiales y monturas, y poco a poco fuimos dando forma a las piezas», explica.

Modelos personalizables

El resultado son 27 modelos distintos, que van desde gafas de sol hasta de lectura, pensadas para diferentes estilos, edades y situaciones. «Lo que tenía claro desde el principio es que no solo tenían que ser bonitas, sino también fáciles de llevar en el día a día. También hay modelos más sofisticados, que encajan con un vestido o un traje para una cena, y otros más frescos y veraniegos. Además, tienen la ventaja de poder personalizarse: es posible combinar distintos colores de cristal con varios tipos de montura, creando un accesorio único y adaptado al cliente, pero que siempre mantiene la coherencia estética y la esencia de la firma», señala Eder.

Aunque hay diseños pensados para hombre y mujer, lo cierto es que casi todos son unisex. «Se adaptan muy bien a cualquiera. Yo mismo me he puesto unas que, en teoría, eran de mujer», dice entre risas. La colección está disponible en los establecimientos de Óptica Elías -en Portugalete (calle General Castaños 33 y calle Carlos VII 19) y en Santurtzi (calle Juan XXIII)-, además de en el atelier de Eder en Portugalete. «Es importante que la gente pueda probárselas en persona. No es como un bolso o una camiseta que puedes comprar online sin problema: las gafas se llevan en la cara, en los ojos, y eso cambia todo», asegura.

Aunque reconoce que al principio sintió vértigo ante un terreno desconocido, la experiencia ha resultado muy gratificante. «Ha sido un reto, pero muy bonito y creativo. Desde Óptica Elías me lo han puesto facilísimo, y ver cómo se fabrican las piezas en su taller de Portugalete ha sido fascinante. Creo que el resultado final me representa mucho», dice con orgullo. Y ya piensa en lo que vendrá después. «Cuando conté que iba a lanzar una colección de complementos, muchas seguidoras me pidieron bolsos. Es algo que me apetece mucho, porque soy un apasionado de cómo se construyen y del poder que tienen para transformar un estilismo. Igual que pasa con las gafas o el calzado, que son complementos capaces de elevar cualquier look. Así que no descarto lanzar una colección de bolsos en el futuro. ¡Me encantaría!».

