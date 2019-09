Álava Dmoda Los básicos de verano que podrás reutilizar en otoño Las camisetas de manga corta nunca faltan en mi maleta de viaje y son básicas para crear looks cómodos y efectivos ALMUDENA BLANCO Sábado, 28 septiembre 2019, 15:54

¡Hola a todos! En el anterior artículo os hablé de looks con vestidos, tanto cortos como largos, espero que os gustara. Hoy os traigo un artículo dedicado a las camisetas, ¡cómo me gustan para cualquier época del año! Como recordaréis, ya os hablé en una ocasión de mis modelos favoritos. Cada vez que entro en una tienda siempre se me va la vista al lugar donde se encuentran ubicadas. Además, en este principio de otoño en el que el tiempo está siendo maravilloso, es un buen momento para seguir poniéndoselas. Hay que aprovechar los últimos rayos de sol, los últimos días de playa... aunque las camisetas se pueden utilizar tanto en look más sofisticados como 'sport', en este caso os muestro alternativas más cómodas para aprovechar estos días de verano en pleno otoño.

Aquí os muestro una camiseta color caqui de Aeropostales que he combinado con una bermuda vaquera, me resulta súper cómoda y podemos seguir luciendo lo que nos queda de moreno. El bolso marrón es de Michael Kors, las gafas de sol de Tory Burch y las zapatillas son unas Airmax de Nike que me encantan y son muy cómodas.

En esta imagen llevo una camiseta negra de Karl Lagerfeld con su cara en dorado. Nada más verla me encantó, ya que me gusta para mis looks sport y también para ponérmela con una blazer. Otra de las opciones que me gustan es combinarla con una biker. En esta ocasión me la he puesto con una minifalda vaquera. Los pendientes son de Leboh-Accesories, las zapatillas negras son de Nike y las gafas de sol de Michael Kors.

Esta camiseta blanca con logo es de de Openspace y me la pongo un montón porque es flojita y muy cómoda. La he combinado con un pantalón vaquero de Rare, con unas zapatillas negras de Nike y unas gafas de sol y un bolso, ambos de Michael Kors.

Aquí llevo una camiseta verde caqui que he combinado con una bermuda azul marino de Massimo Dutti. Las zapatillas de Nike son del mismo color que la camiseta, las gafas son de Michael Kors y la mochila es de Louis Vuiton.

Por último, llevo una camiseta blanca de Scotch & Soda con estampado en color azul. La he combinado con pendientes de Leboh-Accesories, vaqueros de Rare y zapatillas de Nike. Las gafas son de Michael Kors y la mochila de Louis Vuiton.

Y hasta aquí el artículo de hoy, espero que os haya gustado. Mientras tanto, podéis ver este y otros looks, además de eventos, en mi cuenta de Instagram @almudena_bb.

